柯文哲明出席父親告別式　民眾黨：以柯家人需求為主、圓滿完成

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押，近期遭逢父喪，北所已同意柯的奔喪申請，如無意外將在10日上午赴新竹參與相關流程。民眾黨中央今（9日）下午也舉行內部會議確認明日相關流程，秘書長周榆修說，主席黃國昌特別交代，一切以柯家人的需求為主，要圓滿平和、順利完成。

根據柯家人的規劃，10日當天的儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。據傳，不少政界代表、支持者都將出席，估計當天會有1200人到場致哀，為此民眾黨新竹黨部也規劃人力到現場，協助流程一切順利。

周榆修今受訪說，主席黃國昌交代中央黨部所有一級主管，明天是柯爸爸的告別式，一切以家屬的需求為最主要。黃主席也特別交代，要圓滿平和，然後能夠順利的把它完成。

另外，據傳柯文哲只有半小時會面時間，周榆修指出，確切的時間還不曉得，但是希望北所以及相關單位能夠基於人道的考量，讓柯文哲前主席可以在這個爸爸出殯這天，能夠盡量有足夠充足的時間能送爸爸最後一程。

黨主席黃國昌今上午受訪時說，目前民眾黨還沒有收到任何關於柯主席返家奔喪的通知，但從民眾黨角度來說，協助主席跟主席家人度過這段困難的時間，是民眾黨上下共同的心願跟想法。

黃國昌表示，由於父喪關係，基於台灣禮俗不方便到現場致意，但是已責成秘書長周榆修，民眾黨會用最實際的行動支持柯主席與他的家人。