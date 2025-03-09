民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

▲黃國昌與和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（9日）邀請和碩董事長童子賢發表專題演講，由於童同時具有民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長身份，此規劃有受到外界關注。對此，童子賢會前受訪表示，台灣才2300多萬人，如果台灣自己內部都會忌諱溝通或不能溝通，那怎麼去溝通全世界80幾億人？今天談的大部分都是公共政策，公共政策多交流有益身心健康。

童子賢說，台灣才2300多萬人，我在想，如果台灣自己內部都會忌諱溝通或不能溝通，那怎麼樣去嘗試溝通全世界80幾億人？所以我想，今天談的大部分都是公共政策，公共政策多交流有益身心健康。

黃國昌表示，自己跟童子賢董事長在2014年的時候就結緣，之後每年最少會有一次，有機會跟童董事長請益，他不僅是成功的企業家，最讓人感佩的是具有豐厚的人文素養，而且在思考非常多公共政策議題時，從來不是以企業獲利作為唯一考慮，怎麼樣從環境、生態讓人類可以過得更好，胸懷非常重要的價值。

黃國昌說，在當選主席補選後開始請益之旅，其中一站就是童董事長。當時基於尊重，沒有讓外界知道這件事。那天跟童董事長針對不只半導體產業、AI以及能源政策，廣泛交換意見2個小時獲益良多。

黃國昌表示，事後也邀請童董事長來分享，因為這麼精湛的內容，應該讓更多人有學習的機會，感謝童董事長爽快的應允。黃說，以童董事長的高度，抹上政黨色彩並不是台灣之福，因為任何好的人才，不管執政黨在野黨，都希望為台灣努力，這才是真的讓台灣往前走、讓台灣人民過得更好，應該要有的胸懷跟視野。