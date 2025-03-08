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民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

▲▼民眾黨主席黃國昌與妻子出席「敬女力 現活力」活動。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌與妻子出席「敬女力 現活力」活動。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

今（8日）為國際婦女節，民眾黨桃園市黨部為38婦女節籌備「敬女力現活力」活動，向偉大女性致敬。主席黃國昌表示，台灣在文化上、社會上與法規上，的確對非常多女性工作朋友不公平，女性勞動參與率相較美日韓低，代表台灣還有很長的路要走。黃說，民眾黨以優於法律的規定，在去年給予14天親職照顧假，近年將進一步將7天家庭照顧假改為有薪假，未來希望全台人民都該享有，所以這會期，會將此修法列為本黨委員努力的目標，希望這會期能完成立法三讀。

黃國昌表示，今天有非常多女性從政人員表示「傳統觀念認為成功男人背後都有一個或兩個成功的女人」在現代社會應該要大幅修正；從加入民眾黨後，他深刻感受到，民眾黨是個女力旺盛的政黨。回首2022年台灣民眾黨有4人出來選縣市長，包含黃珊珊、高虹安、賴香伶與陳琬惠都是最強女力。

另外，黃國昌更對陳佩琪醫師相當佩服，直言陳的形象不是「柯文哲太太」，她就是陳佩琪，有自己的想法、不吝於公開想法，也因此常常受到莫名攻擊，但陳佩琪在現代女性當中，在職場上、專業上表現，幫助很多病人，是非常了不起的女性。

黃國昌表示，台灣在文化上、社會上與法規上，的確對非常多女性工作朋友處於不公平狀態，有時必須透過制度調整回復這些不公平，2023年，我們女性就業參與率只有51.84%，遠低於美國的57%、南韓55%、日本54%，代表台灣還有很長的路要走。

黃國昌說，今年1月1日起，民眾黨把每個月生理假，超越目前性別工作平等法規定，讓每個女孩子每個月有一天全薪生理假；而去年5月，柯前主席宣布民眾黨優於法規，再加碼7天，要給14天親職照顧假。家庭照顧責任不該是女人的責任，有家庭照顧必要的，不管男性女性，大家應該共同負擔，這件事必須要落實在制度上。

黃國昌說，感謝民眾黨裡有這麼多女性工作同仁，對黨務推動上的付出跟貢獻，因此從今年開始，黨內會以超越現行法律規定，現行法規中，7天家庭照顧假算事假無薪，今年起，本黨這7天全部有薪，而且是全薪。

黃國昌強調，民眾黨跨出這步，希望不再僅限於台灣民眾黨黨工，希望全台人民都該享有，所以這會期會列為本黨委員大家努力的目標，希望這會期能完成立法。支持女性、支持女權道路上，台灣民眾黨絕不會缺席，如果我們做得不夠做得不好，請大家直接批評鞭策我們。

此次活動包括黨主席黃國昌與夫人高翔、秘書長周榆修、組織部主任兼任代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶等人也親自到場，並邀請台北市議員林珍羽、不分區立委被提名人李貞秀、黨代表曾姸潔、新住民代表黃祥微進行女力經驗分享。

▲▼民眾黨舉辦「敬女力 現活力」活動。（圖／民眾黨提供）

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