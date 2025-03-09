直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

▲黃國昌出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部長郭智輝日前在節目中談及台積電和英特爾的合資計畫時，竟拿蒙古症（唐氏症）來做比喻，引發各界砲轟。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌（9日）說，「這種不適任的部長，請卓榮泰院長立即撤換」，郭智輝部長自己應該知所進退，不要讓台灣的經濟發展，經濟部繳不出像樣成績單，結果台灣的社會一天到晚因為他的失言而遭受到傷害。

黃國昌說，郭智輝上任以來，從企業界到政府部門，大家原本對他有非常高的期待，「但是沒有想到，迎來的是一個不斷失言，一再失言、一再道歉」，從過去說要在菲律賓蓋電廠輸電到台灣這件事情，公開道歉過一次，結果顯然郭智輝部長沒有辦法從自己過去的錯誤得到任何教訓。

黃國昌直言，現在面對台積電赴美投資這麼重大的事情，竟然還可以拉唐氏症的家屬出來墊背，讓他們蒙受在一度不必要的傷害，「我必須要很嚴肅的說，這已經不是郭智輝部長道歉就可以解決的問題」。

黃國昌說，卓榮泰院長要郭智輝深刻檢討，郭智輝不是早就應該深刻檢討了嗎？這種不適任的部長，請卓榮泰院長立即撤換。他說，郭智輝部長自己應該知所進退，不要讓台灣的經濟發展，經濟部繳不出像樣成績單，結果台灣的社會一天到晚因為他的失言而遭受到傷害。