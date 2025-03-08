支持國民黨廢死公投提案？　黃國昌：找時間坐下來詳細討論

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為反制大罷免潮，國民黨計劃推動「反廢死公投」激出投票率，但考量公民連署需在時限內收集30萬份連署書，若改在立法院提出公投案，只需在3月23日前提案即可在5月中旬三讀通過送案。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）受訪說，推動公投的題目，還是會牽涉到民眾黨、國民黨，可能還是需要找個時間大家要坐下來，把一些多數台灣人民所關心的問題，做一個比較詳細的討論。

針對國民黨計劃將「反惡罷」與「反廢死公投」綁在一起，考量30萬份連署書時間上急迫，若改以立法院提案的方式，民眾黨是否會贊同？黃國昌說，把重要的公共政策藉由公民投票反映全民意志，這本來就是在我國現行民主憲政下，讓人民表達意見非常好的方式。

黃國昌指出，對於可能在今年8月所要提出來的公投的題目，除了國民黨先前在媒體上表示的，絕大多數台灣人民大家所支持的，不贊成進一步推動廢死政策，「我相信這個在台灣社會可以得到多數人民的支持」。

黃國昌說，至於在立法院如何彼此合作、相互討論適合人民直接表達意見的公共政策議題，民眾黨都保持非常開放，可以相互討論共同努力推動的方向，「我想這一點沒有什麼太大的問題」。

黃國昌提到，接下來適當推動公投的題目，勢必還是會牽涉到民眾黨跟國民黨這邊，可能還是有需要找個時間大家必須要坐下來，把一些多數台灣人民所關心的問題，做一個比較詳細的討論。