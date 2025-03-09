台電擬電價三劇本　黃國昌：錯誤政策、弊案不檢討無法解決問題

▲黃國昌出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟將在3月下旬召開電價審議會，今年挹注台電的千億補助能否到位攸關電價調整幅度。外傳台電推演三套劇本因應，民眾黨主席黃國昌今（9日）表示，台電的虧損不能只是挖東牆補西牆，每一年挹注1、2000億貼補；此外，發展綠能時的弊案叢生，根本是圖利少數權貴的縮影，這些事情如果都沒有徹底的檢討，那根本沒有辦法真正解決問題。

針對台電漲價三劇本一事，今受民眾黨之邀發表演講的童子賢說，這是兩個層次的問題，第一，大家都知道台灣本身不生產能源，地底下不會冒石油、也很少有其他天然能源，地熱努力了幾十年其實就是0.3%這樣。所以說，所有能源都要從國外進口情形下，只有一個辦法，就是尋找比較有效率的能源提供發電，才有辦法提供物美價廉的電力。

童子賢指出，台灣的電力過去很多年都是很便宜的，是補貼狀態下產生的效果，現在如果讓他回歸去反應成本，也就是市場機制，這當然是一種選擇，「我們要督促台電的是能不能用比較有效率方式產生電力。所以說，他說要漲價是不是算情勒？這個我沒有研究」。

至於黃國昌則表示，台電過去10年營運的績效，每年都有大幅的盈餘，但最近幾年開始出現巨幅虧損，現在重點是，國家的能源政策如果沒有非常嚴肅的面對，台電現在配合民進黨政策，根本沒有辦法形成有效的商業模式。

黃國昌說，在這樣的狀況下，不負責任的用納稅錢繼續補貼台電，這是民眾黨不斷呼籲民進黨政府，對於目前台電的虧損不能只是挖東牆補西牆，每一年挹注1、2000億貼補，根本沒有辦法解決問題。最根本問題還是政府在面對能源政策時，目前錯誤的能源政策所導致的惡果正由全體台灣人共同承受。

另外，黃國昌也提到，民進黨政府在發展綠能時，所發生各式各樣貪腐的結構，從最近台鹽綠能董事長陳啟昱被起訴的案子就看得非常清楚。台鹽綠能在2017年成立，陳啟昱那幫人在2016年早就知道民進黨政府接下來要大力推廣綠能，在台鹽綠能還沒成前就佈線好，結果導致今天台鹽綠能虧損高達8.6億，陳自己不法利益所得好幾億，這是過去台灣這幾年綠能政策發展嚴重錯誤，而且圖利少數權貴的縮影。

黃國昌強調，這些事情如果都沒有徹底的檢討，一天到晚著眼於應不應該用納稅人的錢補貼台電1000億、2000億，那根本沒有辦法真正解決問題。