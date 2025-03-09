倒春寒！　挑戰寒流時間曝

▲冬衣先別收！可能還有強冷空氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！氣象專家吳德榮提醒，下個周末強冷空氣南下，17日氣溫已降到最低，春寒料峭再臨，最新歐美模式皆模擬，有觸及「寒流」（台北氣象站低於10度）定義的機率，但終究是超過一周模擬，需密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至周一清晨冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴，北台灣仍陰冷，應持續注意保暖。

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吳德榮說，周一白天起至周三暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定易起霧的天氣，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率；唯周二北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察；周一起氣溫漸升，周一至周三春暖如夏，高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，周四、周五鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降仍偏暖，大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。

吳德榮指出，周六、下周日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下，氣溫驟降，17日已降到最低，春寒料峭再臨；最新歐美模式皆模擬，有觸及寒流定義的機率，但終究是超過一周模擬，各國模式將如何調整？需密切觀察。