「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

▲周四起全台降雨機率高。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的10.3度。氣象署表示，周四鋒面通過，全台降雨機率高，西半部、基隆北海岸可能伴隨雷擊及強陣風；周五另一鋒面接近、周六通過，各地降雨機率仍高。

氣象署指出，今天大陸冷氣團減弱，各地早晚仍涼，夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約14、15度，其他地區16、17度左右，白天氣溫持續回升，北部及宜蘭、花蓮高溫21至23度，其他地區約25-28度；水氣略為減少，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，大台北地區也有零星飄雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周一、周二桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及中部以北山區亦有零星短暫雨；周三東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，周四鋒面通過，全台各地降雨機率高，主要在西半部及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，可能伴隨雷擊及強陣風，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周五另一鋒面接近，周六鋒面通過及東北季風增強或冷氣團南下，各地降雨機率仍高，中部以北及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，可能伴隨雷擊及強陣風，東半部及南部山區有局部短暫陣雨。