明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

▲明起回暖到周三，下周末冷空氣南下，低溫下探14度。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，明（9日）起隨冷氣團減弱，各地逐日回暖到下周三（12日），下周四、五受兩波鋒面影響，各地轉為有雨天氣，鋒面過後緊接著另一波冷空氣接近，強度約在大陸冷氣團，下周六氣溫明顯下滑，這波冷空氣估影響到18日，北部下探14度，不排除有更低溫，高山也有機會下雪，請民眾注意。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天隨著冷氣團減弱，各地氣溫逐日回升，明天基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一、二（10、11日）桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周三天氣更穩定，剩下東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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不過，下周四（13日）先有一波鋒面通過，曾昭誠表示，各地都有雨，基隆北海岸及西半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下周五（14日）有另一鋒面接近，下周六（15日）鋒面通過及冷空氣南下，強度約東北季風或大陸冷氣團，各地都有降雨機率，其中基隆北海岸及中部以北有局部短暫陣雨或雷雨。

至於氣溫部分，曾昭誠指出，明天隨著冷氣團減弱，各地開始回暖，明天各地高溫都在21度以上，南部則有28度，下周一到下周三各地氣溫更高，各地高溫普遍都在25度以上，中南部更有29到30度高溫。

下周四至六將有兩波鋒面及冷空氣南下，曾昭誠表示，下周四、五各地氣溫略微下滑，但各地高溫普遍都在24度以上，下周六冷空氣南下，北部下半天逐漸降溫，而這波冷空氣強度，目前預估東北季風或大陸冷氣團，不排除更強，估計影響時間到18日，北部低溫下探14度，由於水氣較多，天氣型態偏濕冷，高山有機會下雪，且不排除有更低溫，請民眾注意最新預報。

▲明起回暖到下周三，下周四至六隨兩波鋒面與冷空氣影響，天氣將轉為濕冷。（圖／中央氣象署提供）