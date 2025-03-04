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朋友吃飯先收錢「拿禮券結帳」！他怨感受差意外掀論戰

▲餐廳,用餐,客人,美食。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲一位網友抱怨，朋友很愛相約吃飯，朋友的丈夫收錢後，卻又用禮券結帳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

與朋友相約吃飯，卻用這種方式來賺錢？一名網友上網抱怨，他的朋友喜歡相約聚餐，但每次吃完飯以後，都用禮券來結帳，朋友的丈夫甚至炫耀「一餐賺了上萬」，令他感到無可奈何，離奇的經歷曝光，引起了不少討論。

這名網友在「爆料公社」指稱，他的朋友很喜歡相約聚餐，地點都是由朋友的丈夫決定，且每次吃的餐廳價位都不便宜，平均每人為1,500元至2,000元左右。

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等到結帳的環節，朋友的丈夫會先收錢，接著拿公司發的禮券來付款，並且得意洋洋地炫耀「無本生意一餐賺了上萬」等話語。雖然吃飯付錢是天經地義，但久而久之，仍讓網友感覺不太舒服。

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一位網友抱怨，朋友很愛相約吃飯，朋友的丈夫收錢後，卻又用禮券結帳。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網友的經歷曝光以後，在網路上引發議論，有些人認為，「這麼簡單，你也拿禮券給他不就好了」、「就是找機會把自己的禮券變現」、「感覺不是很好，一次就不會再去了」、「下次就說輪流去付錢，你自己也有禮券或信用卡想要現金回饋。」

不過，也有另一派人力挺，「自己的部分本來就要付。管人家用什麼付，不爽他揪準備用禮券就別去啊」、「我覺得沒差欸，畢竟也算是出錢了啊」、「你還是付一樣的費用，他用禮券是他的事情，看來你們不太熟」、「所以他有沒有禮券，跟你要不要付錢有啥關係？」

 
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關鍵字：

吃飯聚餐禮券現金結帳

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