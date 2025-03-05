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社會 社會焦點 保障人權

孝孫陪嬤就醫沒錢回家「徒步走15公里」　警請泡麵再送他回家

▲▼住六龜荖濃的15潘姓少年，因祖母不適，隨救護車陪同前往旗山醫院治療，因須返校讀書，獨自步行返家，被警方發現時，已步15公里。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼潘姓少年在醫院陪伴祖母，走了15公里要回家，警方發現立即送他回家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

家住高雄六龜荖濃的15潘姓少年，因祖母突發不適，1日隨救護車陪同祖母前往旗山醫院治療。祖母入院後，少年一直在旁照顧，但因須返校上課須先回家，身上又沒錢搭車，因此在4日晚上7點許，獨自步行返家，直到晚上11點半經過新威派出所時，被警方發現，少年不但未進食，還已經徒步15公里，不但先拿泡麵讓他裹腹，還找來同僚協助他安全返回荖濃家中。

經了解，少年的祖母因身體不適，緊急呼叫救護車，少年全程陪伴前往旗山醫院，祖母住院後，少年為了上課須先回家，才發現自己未帶交通費，決定走路回家。由於高雄旗山醫院距離荖濃超過30公里，少年在新威派出所附近路邊休息時，被新威派出所員警郭帥斌發現。郭帥斌見少年孤身一人，神情疲憊，便上前關心，得知其狀況後，先行購買泡麵及飲料讓其果腹，並立即通報荖濃派出所。

▲▼住六龜荖濃的15潘姓少年，因祖母不適，隨救護車陪同前往旗山醫院治療，因須返校讀書，獨自步行返家，被警方發現時，已步15公里。（圖／記者吳世龍翻攝）

荖濃派出所所長江保成得知情形後，隨即趕赴新威派出所，親自將少年安全送返家中。該少年雖年幼，但孝行令人敬佩，警方除協助返家外，也關心其家庭狀況，並轉介社工提供必要協助。

六龜分局呼籲，民眾若有遇類似情形，可主動向親友、警方或相關單位尋求協助妥善安排交通工具，避免獨自夜間行走，以確保人身安全。

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