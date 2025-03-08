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社會 社會焦點 保障人權

2機車闖國1「路肩狂飆欣賞風景」1輛還沒掛車牌　超扯畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！彰化一名吳姓民眾今(8日)上午行經國道一號南下212公里處，往北斗方向行駛，竟發現有兩輛機車在國道上疾駛，其中一輛沒懸掛車牌，兩名騎士一前一後在路肩狂飆，險象環生。對此國道警方表示，上午沒有接獲相關通報，若依道路交通管理處罰條例，在國道上騎車、及未掛車牌，最高將可開罰9600元罰鍰。

▲▼國1北向北斗路段有2輛機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲▼國1北向北斗路段有2輛機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

今年農曆春節期間，有兩名男女移工共騎一輛未懸掛車牌微型電動二輪車前往霧峰，誇張的是女移工還未戴安全帽，當時國道七隊據報將兩人帶回，並依未戴安全帽、無車牌和在國道上駕駛的行為開罰。

▲國3快官路段驚見移工騎電動二輪車雙載。（資料圖／民眾提供）

▲國3快官路段今年過年期間，曾有移工騎電動二輪車雙載硬闖。（資料圖／民眾提供）

未料，今日又有駕駛目擊，國道一號南下212公里處，路肩有2輛機車，一輛是普通重型、一輛是未懸掛車牌電動二輪機車誤闖國道，2名騎士目測都是男子，一前一後在國道上狂飆，行駛時還邊轉頭看一旁的景色。

國道警方表示，上午尚未接到相關民眾通報，微型電動二輪車未掛牌將開罰1,200至3,600元、又在國道上騎車，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項3000以上6000元以下罰鍰。

▲▼國1北向北斗路段有2輛機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲國1北向北斗路段有2輛機車誤闖國道。

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