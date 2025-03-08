「穩賺不賠」男8次投資50萬！還想加碼50萬　友：你被騙了　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子加入「穩賺不賠」群組，已匯8次共投資50 萬元，近期將再投入50 萬元，甚至興奮的向好友炫耀自己「很會投資、賺了很多錢」，並向對方介紹這個賺大錢的投資群，好友發現與警方宣導的常見詐騙手法相同，立即通報警方，合力逮捕車手。

▲彰化男與警方聯手逮捕車手。（圖／警方提供）

員林警分局林厝派出所表示，該名男子近日在社群平台接觸到投資訊息，誤信「穩賺不賠」的投資詐騙話術，先前已陸續匯款 8 次，共計50 萬元，近期他更準備透過面交方式，再投入 50 萬元，還興奮地向好友炫耀自己「很會投資、賺了很多錢」，並熱心向對方介紹這個「穩賺不賠」的投資機會。

好友察覺有異，認為這與警方常見的詐騙手法如出一轍，立即向警方報案。林厝派出所員警獲報後，立即前往了解該名男子的狀況，並向其說明常見的詐騙手法。經過警方耐心宣導，男子這才驚覺自己已掉入詐騙集團的圈套，於是配合警方，趁面交時將車手逮捕邱姓車手。

▲警方從車手身上搜出現金及相關證件。（圖／警方提供）

該名邱姓車手年約40歲，面交一次可賺3000元，甘願淪為詐騙集團取錢車手，殊不知取錢行為已經被警方掌握，警詢後依涉詐欺、洗錢等罪嫌移送。

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團常以「穩賺不賠」或「高報酬投資」為誘餌，初期可能讓受害者小額獲利，以建立信任並進一步誘導投入更多資金。然而，當被害人察覺異常時，往往已血本無歸，難以挽回損失。警方提醒民眾投資時務必保持警覺，應選擇合法金融機構或正規投資管道，並可撥打 165 反詐騙專線 查證，避免落入詐騙陷阱。