影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

▲罷免羅明才志工團體遭一名紅衣女子比不雅手勢，還遭爭搶手機。（圖／拔羅波臉書粉絲專頁）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委羅明才的罷免案，第二階段規劃13日開跑。民間罷免團體「拔羅波」昨天（9日）在新店區的建國市場發文宣，期間遇到一位自稱加拿大回來的華僑紅衣女子，怒嗆罷免團體，拍打拉扯罷團志工、爭搶手機，甚至比出不雅手勢與辱罵英文髒話。

罷免團體9日在新北新店的建國市場發放文宣時，遭到反對者抗議，一名自稱是加拿大回來的華僑，也是賴清德同鄉的紅衣女子，在志工面前比出不雅手勢，還有辱罵英文髒話，她直呼「不喜歡他們的滾蛋」，還說她就是看不起「抗中保台」；而當罷免團體志工拿起手機蒐證時，該名女子也不滿，動手拉扯爭搶與拍打拍攝者。

此外，罷免團體在小碧潭捷運站發放文宣時，同樣遭到一名女子辱罵不雅字眼，所幸雙方都沒有發生進一步衝突。

對此，罷免團體表示，本團隊在新店進行傳單發送時，在建國市場遭一名紅衣婦女對志工進行推擠、辱罵，並拍打手機等攻擊；此外，也在小碧潭捷運站遭另一名花衣婦女辱罵志工。這些行為已涉及刑法公然侮辱與誹謗，本團隊已委任律師，並前往新店分局正式提告。

罷免團體表示，「罷免」與「選舉」均為台灣人民的權利，也請志工留意，若在街頭遇到不理性辱罵或企圖引發肢體衝突者，請保持冷靜、出聲制止並務必進行蒐證。本團隊歡迎意見交流，但絕不姑息任何形式的暴力，未來遇到類似狀況，也將積極尋求法律與警方協助，保障志工安全。

▼罷免國民黨立委羅明才志工團體，遭到民眾比出不雅手勢與出言辱罵，隨即報案提告。（圖／拔羅波｜罷免羅明才臉書粉絲專頁）

