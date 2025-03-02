球員小孩瘋咬裁判「左睪丸」　他痛到倒地取消比賽

▲德國一名足球比賽的裁判遭到攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日在德國發生了一起離奇的足球賽事件，導致比賽被迫取消。一場德國低等級足球聯賽的比賽中，裁判史蒂芬‧卡勒（Stefan Kahler）因遭到一名球員的孩子攻擊而無法繼續執法。

根據《New York Post》的報導，事情發生在當地時間23日，當時FC Taxi II隊正與Rot-Weiss Mulheim III隊進行訓練賽。在賽前檢查球員資料時，卡勒突然遭到一名正在做熱身運動的球員的孩子攻擊。這名孩子趁卡勒不注意時，狠狠咬向他的左睪丸，導致卡勒因劇烈疼痛無法繼續比賽。

卡勒在裁判報告中表示：「我在檢查FC Taxi球員的身份證時，一名小孩在球員旁邊做熱身運動。他不斷靠近我，然後突然地讓我完全意想不到的是，他咬了我的左睪丸。」這一突發事件使得卡勒疼痛難忍，無法站立，只能選擇終止比賽。

這場比賽因此被迫取消，兩支隊伍需在本季稍後時間重新安排比賽日期。目前，尚不清楚卡勒是否能夠重返裁判崗位再次執法這場比賽。部分國外媒體猜測，如果卡勒決定繼續擔任裁判，可能會考慮穿戴一些保護裝備以防止類似事件再次發生。