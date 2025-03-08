雲云技術長遭董座砍死！律師見「案發當下一細節」：看到頭皮發麻

▲曾志新砍死梁姓技術長，隨後持刀自殘、被送往醫院治療。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

國內知名的寶寶攝影機廠商「雲云科技」發生一起震驚社會的血案，董座曾志新持刀將梁姓技術長殺害。對此，律師王至德認為，從曾男下手狠辣、直接刺向脖子這種致命部位，幾乎能夠認定是想結束技術長的生命，這種預謀犯案的行為，相較於現場起意的行為，惡行更為重大。

據了解，梁姓技術長7日前往公司，與人事主管及董事長曾志新在會議室中討論離職事宜，會議結束時，董事長表面上對技術長的貢獻表示感謝，並準備離開會議室。不料，曾男趁技術長背對他時，拿出一把長約30公分的刀，當著人事主管的面猛刺技術長，多刀直接刺向技術長的脖子，造成梁男身亡。而曾志新事後開始自殘，被旁邊的人事主管阻止，目前在加護病房治療。

▼雲云董座猛刺技術長後頸致死，引起社會震驚。（圖／ETtoday資料照）



隨著案件調查，技術長過去的言論也被挖出，他在遇刺前曾發文表示，自己遭公司霸凌，並在公司群組中被董事長公開羞辱，疑似因此萌生了離職的念頭。董事長則可能因技術長的言論激發殺機，疑似事先準備好刀子預謀犯罪。

王至德指出，從董事長行兇的手段與行為來看，幾乎可以確定他是有意結束技術長的生命，尤其是還先微笑感謝技術長，卻趁著技術長背對時，突然發起攻擊，這種預謀犯案的行為較現場起意犯案更為惡劣，「光是看新聞的文字就讓人頭皮發麻」。除非董事長有精神問題，否則應該無法輕判，並可能交由國民法官審理。

此外，王至德提到，職場霸凌近年來備受關注，但這次的事件卻是公司董事長作為霸凌者。對於職場上的不法侵害，員工應該向主管機關申訴，而非僅向公司申訴。王至德建議，未來應加強對公司高層的教育，避免類似遺憾事件再次發生。

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