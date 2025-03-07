台中男推倒老母致死竟喊「我孽子啦！」　國民法庭判刑4年6月

▲邱姓男子推倒年邁母親致死，國民法庭今天判刑4年6月。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名邱姓男子去年的大年初二與年邁母親發生口角，還出手推了一把，導致邱母後腦撞擊地面傷重不治，當下還對癱軟在地的母親大喊「我孽子啦！」全案經國民法庭審判，今天（7日）依傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑4年6月，可上訴。

檢方查，邱男（46歲）與父母同住在潭子區一處民宅，2024年2月11日，邱男與75歲的母親因生活瑣事發生口角，邱男一氣之下，竟徒手將年事已高、患有帕金森氏症的邱母推倒，導致邱母重心不穩，頭部撞擊地面，送醫搶救2週後不治。檢方當時以家暴傷害致死罪嫌起訴邱男。

本案為國民法庭審理，今天由審判長法官唐中興、陪席法官陳培維、陪席法官李怡真、6名國民法官組成合議庭。

法庭認為，邱在客觀上可預見母親年事已高，且罹患帕金森氏症，身體反應、平衡及骨骼肌肉協調能力不佳，若以施加外力推壓，很有可能造成重心不穩而跌倒在地、頭部受創引起腦部傷勢，甚或死亡可能，仍出手將母親推倒，造成邱母顱骨骨折、顱內出血，送醫後因併發症引起多重器官衰竭，宣告不治。

審理時，邱男坦承全部犯行，法院依據監視器畫面、蒐證資料、相驗資料及驗傷證明，認邱男犯刑法第280條、第277條第2項前段的傷害直系血親尊親屬致死罪，亦屬家庭暴力罪。

此外，法官調閱監視器畫面時，發現邱男在母親因受傷癱軟在地時，竟朝母親喊「我就孽子啦！」對此，邱男辯稱自己沒有印象。

檢察官向法官求刑10年6月至12年6月刑度，但合議庭審酌，邱因一時情緒激動徒手推倒、傷害母親，行為雖應嚴重非難，但過程中沒有使用武器或工具攻擊母親，也無接續的攻擊行為，考量一切情況，依刑法第59條酌減其刑，依傷害直系血親尊親屬致死罪，判刑4年6月，全案仍可上訴。