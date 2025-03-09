22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

▲22歲醫學生8日凌晨跑Uber外送，遭無照男「酒駕闖紅燈」撞死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

22歲陳姓醫科生8日凌晨跑Uber Eats外送，行經台中西屯區一處路口時，遭無照的23歲吳姓男子酒駕闖紅燈衝撞身亡。酒駕吳男撞人後肇事逃逸，1個多小時後才主動投案，台中地檢署8日晚間複訊後，將吳依犯肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等3罪向法院聲請羈押。

事件發生在8日凌晨3點多，陳男騎車跑外送賺錢補貼家用，不料行經台中西屯區黎明路三段、凱旋路口時，遭吳男開車闖紅燈高速撞上，導致他當場噴飛倒臥路邊，現場遺留大量血跡，機車殘骸四散、車體扭曲變形。

警消趕到後，發現陳男已無呼吸心跳，緊急送中港澄清醫院，但搶救後仍傷重不治。警方指出，車禍現場未發現肇事車輛，認定駕駛肇事逃逸，隨即調閱周邊監視器追查，而吳男躲了1個多小時後才到西屯派出所投案，訊後移送台中地檢署偵辦。

警方調查，吳男是一名洗車工人，沒有考取過駕照，8日凌晨與朋友到KTV狂歡後，跟朋友借了一輛豪華休旅車準備返回西屯區的住處，沒想到在行經西屯區黎明路、凱旋路口時闖紅燈撞上陳男，投案時酒測值達到0.37毫克。

台中地檢署8日晚間複訊後表示，吳男涉犯肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等罪，其中酒駕致死的法定刑度達到3至10年，認為吳男涉犯重罪且有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，至於車禍詳細情況，已交由交通警察大隊事故處理組進行分析。

根據東森新聞報導，死者陳男是高雄醫學大學醫學生，家住台北，大四到台中及彰化3間醫院實習，為了減輕家裡的經濟壓力，經常出門跑外送賺錢，沒想到會遭遇死劫。陳男父母8日從台北趕到台中認屍，在醫院太平間崩潰大哭，難過兒子的人生才剛要開始，就遭到酒駕撞死，希望司法能還他們一個公道。

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