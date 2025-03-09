　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

▲▼ 台中市西屯區黎民路與凱旋路口今(8)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲22歲醫學生8日凌晨跑Uber外送，遭無照男「酒駕闖紅燈」撞死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

22歲陳姓醫科生8日凌晨跑Uber Eats外送，行經台中西屯區一處路口時，遭無照的23歲吳姓男子酒駕闖紅燈衝撞身亡。酒駕吳男撞人後肇事逃逸，1個多小時後才主動投案，台中地檢署8日晚間複訊後，將吳依犯肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等3罪向法院聲請羈押。

事件發生在8日凌晨3點多，陳男騎車跑外送賺錢補貼家用，不料行經台中西屯區黎明路三段、凱旋路口時，遭吳男開車闖紅燈高速撞上，導致他當場噴飛倒臥路邊，現場遺留大量血跡，機車殘骸四散、車體扭曲變形。

警消趕到後，發現陳男已無呼吸心跳，緊急送中港澄清醫院，但搶救後仍傷重不治。警方指出，車禍現場未發現肇事車輛，認定駕駛肇事逃逸，隨即調閱周邊監視器追查，而吳男躲了1個多小時後才到西屯派出所投案，訊後移送台中地檢署偵辦。

警方調查，吳男是一名洗車工人，沒有考取過駕照，8日凌晨與朋友到KTV狂歡後，跟朋友借了一輛豪華休旅車準備返回西屯區的住處，沒想到在行經西屯區黎明路、凱旋路口時闖紅燈撞上陳男，投案時酒測值達到0.37毫克。

台中地檢署8日晚間複訊後表示，吳男涉犯肇事逃逸、酒駕致死、公共危險等罪，其中酒駕致死的法定刑度達到3至10年，認為吳男涉犯重罪且有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，至於車禍詳細情況，已交由交通警察大隊事故處理組進行分析。

根據東森新聞報導，死者陳男是高雄醫學大學醫學生，家住台北，大四到台中及彰化3間醫院實習，為了減輕家裡的經濟壓力，經常出門跑外送賺錢，沒想到會遭遇死劫。陳男父母8日從台北趕到台中認屍，在醫院太平間崩潰大哭，難過兒子的人生才剛要開始，就遭到酒駕撞死，希望司法能還他們一個公道。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

更多熱門

相關新聞

台中千人植樹為婦女兒童發聲

台中千人植樹為婦女兒童發聲

台中市愛教育國際蘭馨交流協會今（8）日攜手台中市驗光師公會及台中市政府建設局舉辦「種下希望之苗、護眼愛地球」活動，千人齊聚中央公園共同植下600株樹苗，除了宣導環境永續觀念，亦適逢三八國際婦女節，響應一同邁步為婦女兒童而走，齊心呼籲應重視婦女及兒少權益。

即／台中外送員深夜遭撞　人噴飛慘死

即／台中外送員深夜遭撞　人噴飛慘死

台中男失聯5天…墜150m卡溪床亡！兒曝：曾說想去台電電廠遺址

台中男失聯5天…墜150m卡溪床亡！兒曝：曾說想去台電電廠遺址

台中男推倒老母致死判刑4年6月

台中男推倒老母致死判刑4年6月

獨／老翁失蹤5天　墜落大甲溪谷亡

獨／老翁失蹤5天　墜落大甲溪谷亡

關鍵字：

酒駕肇逃外送台中外送員

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面