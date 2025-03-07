獨／老翁疑去谷關發電廠遺址失聯5天　墜落150米大甲溪谷亡

記者李陳信得／台中報導

台中市一名70歲吳姓老翁3日獨自騎機車出門卻未歸，前(5)日警方在台8線中橫公路36.8公里谷關管制站前路旁發現一部機車鑰匙未拔，經查詢車牌通知家屬，才知老翁已失聯多天未回家，員警及消防隊員在附近搜尋未果。今(7)日下午在機車附近的下方150米深的大甲溪谷發現老翁沉浮在溪床上，經兒子確認是失聯多日的父親。

▲70歲吳姓老翁騎機車出門未歸，員警發現停在路旁未拔鑰匙的機車，經聯絡家屬才知父親失聯多日。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市和平警分局谷關派出所員警於5日巡邏行經東關路一段（台8線）36.8公里處，發現一部普通重機車停放路旁（機車鑰匙未拔），經聯繫車主告知車輛現況，車主表示該機車平時由他住在豐原的父親吳男（70歲）騎乘，後續未聯繫上父親，已報案緊急協尋求助。

兒子表示，父曾表示想去台電谷關發電廠遺址，員警、消防隊、台中市山難搜救協會前往大甲溪搜尋但並無發現，今日家屬請求台中市迅雷救援協會幫忙協尋，從機車旁的懸崖處垂降，半途發現一頂疑似吳男配戴之黑色半罩安全帽，另也發現一雙疑似吳男穿著之深灰色鞋子，經目視大甲溪上漂浮一件黑色衣服，員警及消防人員隨後沿溪床搜尋，發現遺體卡在河床上，經指認無誤後報請台中地檢署檢察官相驗。