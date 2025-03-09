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幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 唐鳳 立委吳沛憶 交通組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免正式開戰，作為綠營艱困選區的立委吳沛憶，早早被藍營點名為攻擊對象，但「以罷制罷」似乎並未如想像中順利，光要達一階門檻就遇到困難，連署錯假率破四成，甚至有108人提議前死亡。據了解，除了吳沛憶採取「外冷內熱」策略奏效，國民黨開戰第一步就走錯，內部又有矛盾，都恐讓一開始的來勢洶洶，變成無疾而終。

面對罷免，吳沛憶受訪時表示，自己上任時就做好心理準備，因為之前這個選區的林昶佐遇到這樣的狀況，她知道在她任期中，對方陣營會找到理由、藉口再次操作，作為下一次選舉的造勢，更何況她在這邊是第一個民進黨籍的立委，這個對國民黨來說是更輸不起，所以她選上就知道要拿出更好的成績單，盡心盡力為地方服務，這就是她能夠站得穩的底氣。

事實上，吳沛憶深耕地方，頗受基層肯定，日前就與國民黨籍里長方荷生攜手舉辦寒冬送暖活動，方荷生就公開表示，吳沛憶在疫情三級警戒時，就站在第一線奮鬥，希望大家不要用罷免手段犧牲年輕人。

有地方人士透露，吳沛憶在地不分藍綠皆有交情，最後一階十天補件時間緊湊，基層因遭黨部施壓，須蒐集連署書送件交差，有藍營里長還打來向吳沛憶表示不好意思，「上面有交代，真的很為難」，吳沛憶也表示能理解，大家都辛苦了。

該地方人士指出，藍營動員攻勢猛烈，吳沛憶除了在組織面加強與藍的連結，平時就勤走基層，形象佳，仇恨值低，「外冷內熱」的策略奏效，連深藍區的國宅，都能有效壓制罷免份數。

據掌握，吳沛憶在文化、體育界的朋友不少，跨領域的知名人士將陸續登場聲援，吳也找好謀士籌組「智囊團」，並汲取立委黃捷、林昶佐的成功反罷經驗，空陸戰皆有備而來，並將以進到三階投票作為備戰目標，不敢大意。

吳沛憶積極應戰，而喊出要罷免的國民黨內部卻有問題。一名地方人士表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹找想選議員的新人來當領銜人，更明稱為2026操兵，根本是錯誤戰略，導致現任議員袖手旁觀、不想幫忙，而早有傳聞台北市議員鍾沛君想跨區補選立委，跑來助陣罷免，卻沒邀請在地議員，讓外界有「外地人侵門踏戶」之感。

該人士點出，更為微妙的是，作為萬華中正議員的鍾小平當天主動前往，並約定「二階缺多少份連署由他來補」，似也在向一旁的鍾沛君宣示，補選輪不到「外地人」。除了互相卡位外，鍾小平多次砲轟藍軍連署狀況不佳，槓上黃呂錦茹，都讓內部矛盾浮上檯面。

整體來看，吳沛憶面對罷免早有準備，穩健應對，透過深耕地方、強化組織動員，以求降低罷免動能，而國民黨卻陷入內耗，在這樣的長期作戰，誰能穩住聲勢，持續推進，成為這波大罷免的重要戰場。

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