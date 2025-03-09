尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，由於多次拒絕回應傳喚要求，在首爾西部法院簽下逮捕令後，於今年1月15日被逮捕送進首爾看守所。法院決定取消羈押後，檢方昨（8）日下午同意放人，尹錫悅出獄後哽咽望向支持者，表示自己在監獄裡「學到很多」。

▲南韓總統尹錫悅結束羈押生活，準備返回總統官邸。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部8日下午5時19分發布新聞稿，表示已經向位於京畿道義王市的首爾看守所，送達關於釋放尹錫悅的指揮書，距離法院決定取消羈押尹錫悅已經過27個小時。經過30分鐘後，尹錫悅才搭乘法務部專車，從首爾看守所的正門走出，向門外約600多名支持者（警方估算）打招呼。

▲▼尹錫悅向支持者揮手示意、握緊雙拳。（圖／達志影像）

經過52天的羈押生活，尹錫悅舉起右手、向支持者們揮手示意，同時又握緊拳頭，並且兩度彎腰鞠躬，穿著深藍色西裝的他表情相當雀躍，不斷向支持者表達感謝，期間一度哽咽落淚，之後便搭乘警護處派出的專車，返回位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

當尹錫悅8日下午5時49分步出首爾看守所正門時，總統官邸警護處次長金成勳（音譯）便緊跟在後，一旁還有總統辦公室秘書室長鄭鎮碩、民政首席金周賢。

據悉，金成勳被外界視為警護處裡的「鷹派」，曾強力介入、阻止公搜處與警方針對尹錫悅的逮捕行動。一旦尹錫悅返回總統官邸，則金成勳等警護處人力恐將24個小時僅僅看守著尹錫悅。

尹錫悅透過辯護律師發表聲明，「過去以來冒著天寒地凍、不惜給予支持的國民，以及我們的下一代，對此我向大家深深表達感謝之意，同時也向國民力量（執政黨）高層與關係人士致謝。自從我被羈押後，我聽說有人為了表達抗議而不惜犧牲生命，我感到相當心痛。」

▲▼尹錫悅兩度向支持者彎腰鞠躬。（圖／達志影像）

尹錫悅從首爾看守所搭乘黑色專車，在經過25分鐘後，於8日下午6時15分抵達總統官邸正門，在搖下車窗、揮手向支持者致意與握手後，便又搭車前往總統官邸內部。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統辦公室透露，在結束52天的牢獄羈押生活、返回官邸的尹錫悅，8日與妻子金建希、秘書室長鄭鎮碩、警護處次長金成勳、總統辦公室第一附屬室長姜義求等人一起吃韓式泡菜鍋（辛奇）、共用晚餐，之後兩手抱著愛犬進入房間休息。

報導透露，尹錫悅的身體健康狀況並無任何異常。尹錫悅也透露心境變化，「即便身為總統，待在看守所內也有許多地方值得學習！我讀了很多聖經。我想起過去許多被送進看守所的好友，想像著他們到底怎麼熬過來。我也親眼目睹，獄警們在如此惡劣的環境下辛苦工作。」

至於往後是否有公開行程？南韓總統辦公室向《韓聯社》透露，即便尹錫悅返回官邸後可以接見來訪的各方人士，但在憲法裁判所（憲法法庭）針對總統彈劾案進行宣判以前，尹錫悅將會靜候審判，不太會出席任何外部公開行程。