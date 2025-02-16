奧地利隨機砍人！　敘利亞男子「持刀攻擊」釀1死4傷

記者張方瑀／綜合報導

奧地利南部城市菲拉赫（Villach）17日發生隨機攻擊事件，有一名敘利亞籍男子持刀在市中心隨機砍人，結果造成一名14歲少年死亡，還有另外4人受傷，目前嫌犯已遭到逮捕，警方仍在調查作案動機。

根據《路透社》報導，警方發言人迪奧尼修斯（Rainer Dionisio）指出，兇手是一名23歲的敘利亞籍庇護申請者，他持刀在街上隨機攻擊路人，造成一名14歲少年死亡，其餘4名傷者年齡介於14歲至32歲之間，其中2人情況危急，正在醫院接受治療。

事發當時，有一名男子目睹整起事件，並立刻駕車衝向嫌犯，阻止他繼續攻擊。當地媒體指出，這名男子是一名敘利亞籍的外送員，警方也證實了他的英勇行為，讚揚他可能防止了更大的悲劇發生。

▲奧地利南部城市菲拉赫（Villach）17日發生隨機攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）



警方指出，嫌犯持有奧地利合法居留身份，目前仍無法確認他是否認識受害者，也不清楚具體行兇動機，調查仍在進行中。

奧地利過去鮮少發生這類攻擊事件。最嚴重的一次發生在2020年維也納（Vienna），當時一名「聖戰士」（jihadist）在市中心發動槍擊攻擊，造成4人喪命，成為數十年來最致命的恐怖襲擊。

奧地利內政部數據顯示，2024年共有2萬4941名外國人申請庇護，其中最多來自敘利亞，其次是阿富汗。相較於2022年突破10萬件的高峰期，近年來庇護申請數量已大幅下降；奧地利與多個歐洲國家宣布去年12月，由於敘利亞政局仍不明朗，將暫停審理敘利亞籍庇護申請案件。

針對這起隨機攻擊案，克恩頓邦（Carinthia）州長凱瑟（Peter Kaiser）發表聲明，向14歲死者的家屬表達哀悼之意並嚴正表示，「這起駭人聽聞的暴行，必須付出沉重代價。所有在奧地利生活的人，都應遵守我們的法律與價值觀。」

事實上，移民議題近年來已成為歐洲政治焦點，極右翼政黨勢力也因此逐漸擴張。去年奧地利選舉中，極右派的自由黨（Freedom Party）更是憑藉強硬的移民政策，成功拿下二戰以來的首次全國勝選。

這起事件發生後，自由黨領袖基克爾（Herbert Kickl）直接點名政府應負起責任，「我們無法容忍刀刺、強暴、幫派鬥毆等犯罪成為奧地利的日常，這完全是體制的失敗，導致一名年輕人就這樣失去了生命！」