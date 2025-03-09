郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

▲立委徐富癸。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

經濟部長郭智輝日前以蒙古症（現稱唐氏症）形容台積電若和英特爾合資一事，引來批評。民進黨立委徐富癸表示，自己就是唐寶寶的家長，「我和我太太從來不放棄我們的天使」。

郭智輝7日下午接受主持人鄭弘儀《寶島全世界》廣播節目專訪時，被問到台積電傳出要跟英特爾合資，郭智輝回應不可能，並稱「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？」

此話一出，隨即引發質疑。民進黨立委林月琴便強調，蒙古症不是唐氏症的正式用語，且唐氏症也不是因為遺傳，不會有家族風險，郭智輝身為閣員，應該具備反歧視的素養，卻不當發言造成偏見。

而身為唐寶寶家長的徐富癸說，他和自己的太太從來不放棄他們的天使，廿多年來不免會看到少數人異樣的眼光，幸運的是，身旁總有一群關心唐寶寶的朋友一起努力，希望陪著這群孩子走入社會，融入群體生活，這條路真的不好走，請大家多包容、多支持。

面對砲轟，郭智輝隨即發聲明致歉指出，對於失言做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

行政院發言人李慧芝則指出，院長卓榮泰一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行；針對此次事件，卓院長除要求郭部長必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。