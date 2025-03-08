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「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

經濟部長郭智輝昨日受訪，針對台積電是否會入股英特爾的問題，竟以「蒙古症」比喻英特爾，並直言，「你要娶蒙古症媳婦嗎？」，對此，民進黨立委林月琴今（8日）表示，蒙古症不是唐氏症的正式用語，且唐氏症也不是因為遺傳，不會有家族風險，她接著抨擊，郭智輝身為閣員，應該具備反歧視的素養，卻不當發言造成偏見。

針對郭智輝以「蒙古症」比喻英特爾的發言，林月琴提到，為了消弭歧視，促進平等，行政院去年五月公告《反歧視法》，要健全法律程序，讓任何一位遭受歧視的被害人獲得民事請求權的基礎。

此外，林月琴進一步指出，連續兩個會期，行政院將《身心障礙者權益保障法》列為優先法案，國家以具體的行動保護身心障礙者，同時，給予更貼近的服務，促進自立與維護尊嚴。

然而，林月琴感慨，唐氏症是因為染色體異常導致的結果，不是因為遺傳，不會有家族風險，這已經是許多人知道的常識，郭智輝所說的「蒙古症」，除了不是正式用語，還常被做為揶揄嘲弄他人使用，無疑是不當發言。

林月琴強調，在今天的台灣，不論是行政院、民間團體、每一個人，以及就學中的孩子，無一不為消除社會既有對弱勢者的偏見而努力，各自避免冒犯，樂於接受包容彼此，沒有人會置身事外，她認為，郭智輝身為行政院閣員應該同樣具備這些基本的素養。

針對錯誤類比的不當言論，郭智輝稍早也已發出道歉聲明，承認自己對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，鄭重向被他傷害的病友致上最深的歉意。

 
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