罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

▲全台大罷免。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

針對國民黨立委的大規模罷免行動已正式進入第二階段，親綠團體列出「獵殺名單」20人，認為最終進入投票階段的機率極高，並樂觀評估其中6席補選可望翻盤，使民進黨在國會取得過半優勢。國民黨則鎖定「台北雙吳」反制，並計畫整合藍白陣營，以期在補選中扳回劣勢。

《選罷法》規定，罷免進入第二階段後，發起方須在60天內收集足夠的連署書，數量需達該選區選舉人數的10%。面對罷免熱潮的延續挑戰，親綠團體積極策劃行動，包括邀集網紅、名嘴組成宣講團，首場講座已於7日在花蓮登場，目標直指國民黨立法院黨團總召傅崐萁。民進黨主席賴清德也下達全台動員令，要求各地舉辦講座，為罷免行動持續造勢。

《中國時報》報導，親綠人士分析，新北立委葉元之「極度危險」，而王鴻薇、徐巧芯、牛煦庭等人若進入「熱戰」模式，也可能成為主要攻擊目標。部分知名度較低的國民黨立委，則可能透過「罷免XXX，等於罷免傅崐萁」的策略提升動員力。

目前共32名藍委的罷免案已進入第二階段，罷團評估至少15人將進入最終投票階段，並列出20人「獵殺名單」。

台北：王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀

新北：廖先翔、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福

桃園：牛煦庭、魯明哲、涂權吉

新竹：林思銘、鄭正鈐

台中：廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪

南投：游顥

花東：傅崐萁、黃建賓

面對罷免壓力，國民黨正積極研擬應對策略。然而，部分罷免綠委的行動如「高雄雙劫」（罷免民進黨立委許智傑、黃捷）由地方自主發動，國民黨能否有效整合，仍存變數。

藍營內部評估，特別看好「台北雙吳」——吳思瑤、吳沛憶的罷免案，認為若能與白營整合，補選時勝選機率極高。此外，兩席原住民立委伍麗華、陳瑩的罷免案也備受矚目，若成功罷免，由於原民立委無法補選，將直接減少民進黨在國會的席次。