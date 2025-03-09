幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

▲大罷免開戰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免遍地烽火，中選會陸續公布一階通過之罷免案，由各地公民發起的罷藍委全壘打，共有32件成案，而藍營欲反制啟動罷綠委卻掛蛋，比例懸殊，也為民團打入一劑強心針。知情人士觀察，被罷藍委有擴大戰線傾向，讓火往別的地方走，但進入最後投票階段者最多應可達20人，包括徐巧芯、葉元之、魯明哲、羅廷瑋、黃建斌、游顥、傅崐萁、李彥秀、廖先翔、張智倫、王鴻微、羅智強、洪孟楷、林德福、牛煦庭、涂權吉、林思銘、鄭正鈐、廖偉翔、黃健豪，當中有6人可被成功罷免。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。值得注意的是，若提出罷免案經宣告不成立，則同一被罷免人不得再被提案罷免。

知情人士指出，目前全台罷團交出「32:0」的好成績，但這背後其實曾有天人交戰的選擇，因金門一階若要送件是可以的，只是若最後查對後要補件，或無法成案，不管怎樣都將打擊全台的罷團士氣，如今回頭看，沒有遞件是正確的選擇。

該人士也觀察，罷免很難守，因為它屬於單向攻擊，藍營想要找到標的去打，但他們的對手是一群民眾，其實從目前被罷免的藍委來看，在媒體上比較活躍的就是主戰派，在媒體上比較不活躍的就是冷卻派，主戰派想讓戰火轉移，這些同時也是自覺選情較危險的，因為對於一些席次穩固的，就較不需要把戰線擴大，反而會想把火撲滅，越小越好。

另該人士評估，現有32案一階通過，至少15人，最多到20人會進入投票，這些人分別為徐巧芯、葉元之、魯明哲、羅廷瑋、黃建斌、游顥、傅崐萁、李彥秀、廖先翔、張智倫、王鴻微、羅智強、洪孟楷、林德福、牛煦庭、涂權吉、林思銘、鄭正鈐、廖偉翔、黃健豪，而其中6人最終會遭罷免，離開立法院。