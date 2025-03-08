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7年「極簡」生活！　她連唇膏都用二手：消毒再用就好

95後女生蘇一格，從大學時開始實踐極簡生活方式。（圖／翻攝自網易）
▲她從大學時開始實踐極簡生活方式。（圖／翻攝自網易）

圖文／CTWANT

現代人的生活節奏越來越快，開始有越來越多人想追求簡約和極簡主義的生活方式。在上海，就有一名女生過了7年極簡生活，從普通的服飾、傢俱、植物甚至是私密的用品，如唇膏或浴巾等，只要能想到的東西，一律都優先買二手的，這名女子甚至在網上大力推廣，吸引超過15萬人，跟著她過這樣的生活。

95後女生蘇一格，從大學時開始實踐極簡生活方式。（圖／翻攝自網易）
▲蘇一格過了7年的極簡生活。（圖／翻攝自網易）

根據《澎湃新聞》等陸媒報導，這名叫做蘇一格的女子，從大學時就開始實踐這樣的生活方式，至今已有7年，只要能想到的東西，她都會優先購買二手的。她以月經杯替代衛生棉，用可重複使用的卸妝布代替化妝棉，把用過的瓶蓋插在肥皂背後當作皂盒。

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蘇一格表示，找不到理由購買新的東西，只要能買到的東西都會嘗試買二手的，像是傢俱、書櫃的書、架子上的各種杯子，大多都是蘇一格二手買來的，用不到了也會再賣掉。她表示，可能很多人不太能接受，像是化妝品也會買二手的，還有唇膏，蘇一格表示，「其實刮掉表層之後消消毒，對我來說也還好」。

95後女生蘇一格，從大學時開始實踐極簡生活方式。（圖／翻攝自網易）
▲蘇一格表示，只要能買到的東西，都會嘗試買二手的。（圖／翻攝自網易）

住在上海的蘇一格從來不點外賣，只吃素食，她會從農場訂購無包裝的蔬果，用廚餘堆肥，她表示，「我吃的主要的蔬菜都是從農場訂，除了類似豆芽這種東西它會有塑膠包裝，其他玉米、蘿蔔、綠葉菜這些都是沒有包裝的」。蘇一格認為，農場的蔬果都是當季的，沒有防腐劑、沒有過度包裝，甚至吃了更健康更好吃，對環境影響最小。

蘇一格指出，自己開始吃素食時，父母也不太能接受，覺得對身體不好，於是她就到醫院做了詳細的體檢，向雙親證明現在的營養狀況非常好，甚至比以前吃肉的時候還好，「我覺得作為一個年輕人，可以擁有健康的身體是一個非常大的幸運。所以我每年生日期間都會有一個傳統，就是去捐血」。

除此之外，蘇一格表示，「家裡還有兩個堆肥箱，一個是普通的，一個是蚯蚓箱，一般不是味道特別大的廚餘還有露台上的落葉都會扔到裡面」。她將廚餘變成肥料，再種出需要的東西，她認為，若水、土或空氣都需要買，會讓她覺得很奇怪，她相信，當自己的生活可以讓別人感受到幸福健康的時候，「也會有更多人願意嘗試」。

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