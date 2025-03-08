當自己家！專勤隊查非法移工　未出示證件直衝地下室

▲新北專勤隊未穿著專用背心，前往新店查緝非法移工，遭質疑過程諸多瑕疵。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

移民署新北市專勤隊日前接獲檢舉，前往新北某鵝肉店查緝有無使用非法移工，但僅口頭表示「我們是移民署」，就自行進入店內，在不知越南籍員工是否清楚知道意圖下，也未取得店家老闆同意，便尾隨員工至非營業用的地下室，遭店家質疑查緝過程有瑕疵，並認為新北專勤隊把自己店「當自己家？」

據了解，移民署北區事務大隊新北市專勤隊，日前接獲檢舉在新北新店某鵝肉店，聘僱非法外籍移工；本週二（4日）專勤隊派員前往查緝，查察人員進入店內發現僅有2名員工，在未著值勤背心及懸掛相關證件，口頭表示「我們是移民署的」，便要求2名員工出示身分相關證明文件。

其中一名女員工，因證件放置於員工休息室，查緝人員卻在女員工搞不清楚狀況下，要求由隊員陪同進入非營業場所拿取證件；經查緝人員清查，發現2名員工均持有本國身分證，並未發現有違法打工，製作查察紀錄表後離去。

▲另名查緝男隊員，未著專門背心也未懸掛證件，僅口頭稱我們移民署的進入店內查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

事後店家老闆質疑，新北專勤隊查緝過程有瑕疵，從一開始查緝時，未穿著移民署背心及懸掛相關證件，以用來證明身分外，並僅取得員工同意，未向店家老闆尋求同意下，就進入店內非營業場所，讓老闆覺得查緝人員把店內當作自己家。

對此，新北市專勤隊說明，本隊同仁執勤過程著勤務工作服，並立即主動表示「我們是移民署」與表明執勤目的，過程語氣平和懇切，經鵝肉小吃店員工同意陪同去地下室拿取身分證件，並說明係因為檢舉案而前往查察，絕無強行進入處所執行查察之情事。

▲新北專勤隊以往執勤時，都著有專門背心以表明身分。（資料畫面）