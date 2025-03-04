「回春名醫」被起訴！涉走私胎盤素　轉賣生技女董賺18.4萬

▲名醫吳紹琥涉嫌走私胎盤素並轉賣給生技女董座遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有「回春名醫」的醫美診所院長吳紹琥，涉嫌在2022年、2023年間，多次委託單幫客陳博洋走私未經核准輸入的胎盤素注射劑，除了用來自家醫美療程使用，還轉賣給號稱「抗癌鬥士」的生技公司林姓女董事長獲利18萬元4千元，另外賣給給張姓女子獲利4萬6千台北地檢署4日依違反《藥事法》起訴吳、陳，另依圖利罪起訴護航陳博洋走私加熱菸的前移民署官員田家龍。

起訴指出，擔任廚師工作的陳博洋和前移民署松山機場國境事務隊第三分隊田家龍是舊識，陳博洋從2019年8月29日起，確認田家龍值班時間後，從日本購買在台受管制的加熱菸，到查驗區先偷偷交給田家龍藏在公務櫃台等處，等深夜松山事務隊同仁下班後，再由田家龍把加熱菸帶出管制區，交還給陳博洋，到2023年2月20日為止，共18次走私價值331萬2千元的加熱菸。

▲前移民署田家龍涉協助走私加熱菸被依圖利罪起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

而醫美診所院長吳紹琥得知陳博洋有管道輸入加熱菸後，從2022年8月12日起，委託陳博洋從日本購買萊乃康、錦碧萊、久來仙等3種胎盤素注射劑，拆裝分次郵寄或夾藏在行李中運回台灣，吳紹琥收到貨後，共支付陳博洋44萬6千元。

吳紹琥除了將買來的胎盤素提供診所客戶使用外，還會轉賣給生技公司林姓女董座以及張姓女子，共獲利23萬元，全案查無公務員收受賄賂，但前移民署官員田家龍涉犯圖利罪，吳紹琥與單幫客陳博洋則分別涉犯走私、販售禁藥，3人遭提起公訴。至於林姓女董購得胎盤素是個人使用或是另有牟利，仍待檢方追查。