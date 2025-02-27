愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

▲移民署隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊頒發感謝狀給慈善團體致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

外籍人口在臺總人數逐年增加，為感謝慈善團體長期關懷轄內外籍人士，移民署南區事務大隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊於日前往社團法人慈芯慈善會及高雄市靈雲功德會，頒發感謝狀，感謝他們不間斷地關懷與協助，除捐贈弱勢新住民家庭及移（漁）工團體禦寒衣物與生活物資，也資助無財力返鄉的外籍人士能安然回家。

社團法人慈芯慈善會長期協助屏東轄內生重病、在臺產子，卻無力返國的外籍人士返鄉與家人團聚，對於有醫療需求的外籍新生兒，也是第一時間介入協處。

理事長吳雅燕時常帶著同事穿梭在訪視現場，不分本國人還是外國人，總是一視同仁地伸出援手。她表示，人生不會永遠一帆風順，總會有逆境需要克服，之所以成立慈芯慈善會，是因為自己也曾深陷困境，當時獲得各界幫助，點滴在心頭，總想著有朝一日回饋社會，希望能不分國籍幫助更多在臺灣社會有需要的人。

高雄市靈雲功德會位於美濃區，該會釋宗惟法師看到屏東縣服務站去年發佈捐贈移（漁）工二手衣新聞後，深受感動，主動聯繫屏東站，表明願意贈與東港移（漁）工全新禦寒衣物、內衣褲及罐頭、泡麵等生活物資。

釋宗惟法師表示，靈雲功德會秉持著廣結善緣的精神，長期舉辦長者關懷活動，以及補助弱勢家庭醫療、喪葬與生活費等，但卻極少有機會關懷在臺工作的外籍人士，能夠看到那篇新聞也是一種緣份，未來會持續加入照顧外籍人士的行列，讓愛傳遞不分國界。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，移民署秉持著以人為本的出發點，不只關懷轄內新住民，也關懷在轄內生活的每一位外籍人士，未來也將持續加強與地方慈善團體合作，以公私協力方式強化服務量能。

也要提醒民眾，近期詐騙手法日新月異，社福界亦發生多起假冒社福團體名義捐款詐騙事件，不應聽從他人指示點選來路不明的匯款連結，或聽信他人的要求變更捐款帳戶等，如遇不確定是否為詐騙之情形，可撥打165或110進行查證及求助，以免愛心遭到濫用，全民防詐、人人有責。