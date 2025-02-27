　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

▲移民署隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊頒發感謝狀給慈善團體致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊頒發感謝狀給慈善團體致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

外籍人口在臺總人數逐年增加，為感謝慈善團體長期關懷轄內外籍人士，移民署南區事務大隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊於日前往社團法人慈芯慈善會及高雄市靈雲功德會，頒發感謝狀，感謝他們不間斷地關懷與協助，除捐贈弱勢新住民家庭及移（漁）工團體禦寒衣物與生活物資，也資助無財力返鄉的外籍人士能安然回家。

社團法人慈芯慈善會長期協助屏東轄內生重病、在臺產子，卻無力返國的外籍人士返鄉與家人團聚，對於有醫療需求的外籍新生兒，也是第一時間介入協處。

▲移民署隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊頒發感謝狀給慈善團體致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

理事長吳雅燕時常帶著同事穿梭在訪視現場，不分本國人還是外國人，總是一視同仁地伸出援手。她表示，人生不會永遠一帆風順，總會有逆境需要克服，之所以成立慈芯慈善會，是因為自己也曾深陷困境，當時獲得各界幫助，點滴在心頭，總想著有朝一日回饋社會，希望能不分國籍幫助更多在臺灣社會有需要的人。

高雄市靈雲功德會位於美濃區，該會釋宗惟法師看到屏東縣服務站去年發佈捐贈移（漁）工二手衣新聞後，深受感動，主動聯繫屏東站，表明願意贈與東港移（漁）工全新禦寒衣物、內衣褲及罐頭、泡麵等生活物資。

▲移民署隊屏東縣服務站與屏東縣專勤隊頒發感謝狀給慈善團體致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

釋宗惟法師表示，靈雲功德會秉持著廣結善緣的精神，長期舉辦長者關懷活動，以及補助弱勢家庭醫療、喪葬與生活費等，但卻極少有機會關懷在臺工作的外籍人士，能夠看到那篇新聞也是一種緣份，未來會持續加入照顧外籍人士的行列，讓愛傳遞不分國界。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，移民署秉持著以人為本的出發點，不只關懷轄內新住民，也關懷在轄內生活的每一位外籍人士，未來也將持續加強與地方慈善團體合作，以公私協力方式強化服務量能。
也要提醒民眾，近期詐騙手法日新月異，社福界亦發生多起假冒社福團體名義捐款詐騙事件，不應聽從他人指示點選來路不明的匯款連結，或聽信他人的要求變更捐款帳戶等，如遇不確定是否為詐騙之情形，可撥打165或110進行查證及求助，以免愛心遭到濫用，全民防詐、人人有責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣燈會「公廁照」驚豔一票人！　網喊不可思議
快訊／舔耳揉胸猥褻女助理！　宥勝繳200萬換緩刑
賴清德令綠民代「公費助理禁聘三等親」　綠議員怒轟狗屁
《花邊教主》蜜雪兒雀柏格驟逝！情人節才放閃：讓我畫臉的男人
英特爾徹底覺悟！　積極採購設備「目標擊敗台積電」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

偽單親新手媽重返職場超憂鬱　南投衛生局籲尋求心理衛生資源

流感疫情持續延燒類流感門診高峰　網友力薦阿嬤防疫神物

富含懷舊、在地、客家、再生元素　國姓農會文創園區重整開幕啟用

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

八重櫻、吉野櫻、富士櫻同步盛開　九族櫻花祭228連假起迎最後高潮

新北獲5大國際獎！萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

台糖合作支持嘉義大學棒球隊　張啓楷：未來會爭取更多經費

加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

偽單親新手媽重返職場超憂鬱　南投衛生局籲尋求心理衛生資源

流感疫情持續延燒類流感門診高峰　網友力薦阿嬤防疫神物

富含懷舊、在地、客家、再生元素　國姓農會文創園區重整開幕啟用

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

八重櫻、吉野櫻、富士櫻同步盛開　九族櫻花祭228連假起迎最後高潮

新北獲5大國際獎！萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

台糖合作支持嘉義大學棒球隊　張啓楷：未來會爭取更多經費

加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

川普拒絕回應是否「協防台灣」　交易的最佳時機還沒到？

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！　「馬拉松寶寶」擠在一起吸奶奶

貨車里港大橋拋錨！2女警推車1公里助脫困　超暖畫面曝

CoCo全新「蜜香粉角系列」上市！7款人氣飲品任選2杯99元

全球首份「電子煙」對照研究曝！恐致心臟病、失智

爽嗑「排餐＋泰港式自助百匯」最低400元起！中壢新開幕吃到飽

日本「不老飛俠」熊谷勝秀三度來台　埔里虎頭山升空看見台灣

韓女星嘆「生活品質下降」　曾以偶像活動留殘傷：下輩子該不跳舞嗎

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

快訊／舔耳揉胸猥褻女助理判8月　宥勝赴法院繳200萬換緩刑

【哪裡狗累？】睡一半發現腳下柴柴失蹤！爸藏被窩裝傻XD

地方熱門新聞

流感疫情持續延燒網友力薦阿嬤防疫神物

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

九族櫻花祭228連假起迎最後花況高潮

國姓農會文創園區重整開幕啟用

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

新北萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

228連假台南學甲秘境「老塘湖藝術村」歡迎一遊

詐助理費431萬！九頭身美女議員二審認罪改輕判

台糖合作支持嘉義大學棒球隊

暨大等四大學首推SCoT無疆界大學

台灣燈會創270億產值　三策略守護環境清潔獲肯定

更多熱門

相關新聞

屏東孕婦家中產子 消防急送醫

屏東孕婦家中產子 消防急送醫

屏東縣南州鄉一名孕婦2月25日凌晨在家中緊急生產，當救護人員趕到時，孕婦已產出胎兒，人員見狀確認新生兒生命徵象穩定後，立即將其緊急送醫，所幸最終母子均安。

女駕駛腿卡機械車位縫隙　消防油壓剪救人

女駕駛腿卡機械車位縫隙　消防油壓剪救人

屏東自小客左轉！機車倒地騎士翻滾

屏東自小客左轉！機車倒地騎士翻滾

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

屏東男失控連撞轎車、機車　「外送自己」到警局

屏東男失控連撞轎車、機車　「外送自己」到警局

關鍵字：

外籍人口慈善團體感謝狀移民署屏東

讀者迴響

熱門新聞

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

最喜歡獨處星座TOP 3

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面