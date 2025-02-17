施工到底有沒有申請？新光三越認了「有瑕疵，該罰就罰」

▲台中新光三越氣爆案後第5天，現場仍封閉調查原因中。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆案第5天，都發局認為新光三越迄今公安維護情況不佳，也尚未提出安全無虞證明文件，此段改善期間，新光三越要負全部法律責任。副本部長謝英明今指出，今日已經準備將防護計劃書送件，至於有民代質疑新光三越施工有無按規定申請？謝英明認了，「有瑕疵，接受裁罰。」

中市都發局指出，新光三越百貨公司意外現場，尚有涉及公共危險部分，為加速險象排除速度，都發局要求該公司應於明（18）日前排除剝落危險物。業者已於2月14日先派遣吊車針對前廣場外牆的危險剝落物進行清理，其餘包括外牆帷幕及鐵件等附掛物，業者於今（17）再派吊車緊急拆除。

▲▼新光三越今有派遣吊車進行外牆初步拆除維護。（圖／記者許權毅攝）



都發局說，建築物外牆、梁及樓板等構造部分已嚴重破損變形，另昇降設備亦有損壞，故有安全之虞，若人員有臨時進出之需求，新光三越應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及所涉樓層安全無虞證明文件，除報都發局備查外，另應洽檢警消等機關同意，才得以進入，以確保人員安全。惟迄今新光三越百貨公司尚未提出相關安全無虞證明文件，此段改善期間，應由該公司負全部法律責任。

▲新光三越營業部副本部長謝英明（中）今下午受訪。（圖／記者許權毅攝）



新光三越營業本部副本部長謝英明今表示，「大家所關注的事故的發生原因，是消防局在鑑定，我們的人不能進到那個場所，我們不可能違法，也非常希望能找出真相。」

有民代質疑「新光三越施工是不是有按規定送件申請？」 謝英明表示，「所謂送件這塊，我們已經非常配合政府，確實有不完善的地方，應該接受裁罰就接受裁罰，有瑕疵，我們收到政府開出來的罰單，虛心配合。」

謝英明指出，事發後這前幾天，已經利用吊車拆除一部分可以拆除的，還有很多必須搭鷹架。已經委請專業建築師配合都發局，把防護計畫做到最好，準備送件，相信很快就會有完善計畫。

至於許多櫃哥櫃姐、新光三越員工何時能進入拿取物品？廠商該如何處置？謝英明說：「每天有3500位專櫃人員、300個新光三越人員，一天將近4000人，新光三越人員能短期先獲得安置，薪水不會受影響，專櫃部分，已經跟各廠商有相對應的安置處置計畫，大樓若不安全，政府應該也不允許同仁進入。」

氣爆原因尚未真正釐清。謝英明說，「有很多專家說法、可能性，但確切的一定是要由消防局調查，我們也沒辦法告知何時有時間點可知道氣爆原因。」