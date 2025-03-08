師生陶笛、豎琴成果展　樂齡學員最高齡為90歲陳天賀

▲音樂輔療講師劉貞宜率學員在台南市安平工業區樂豐工業工廠頂樓，辦理師生陶笛、豎琴成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

音樂輔療講師劉貞宜率學員在台南市安平工業區樂豐工業工廠頂樓，辦理師生陶笛、豎琴成果展，劉貞宜表示這次表演者均為樂齡學員，最高齡為陶笛班的90歲陳天賀。

劉貞宜為奧地利維也納大學音樂與表演藝術大學的藝術碩士，目前任教於南華大學民族音樂學系，也在台南南區樂齡教導陶笛、豎琴及多里的樂活學苑的陶笛、豎琴、空靈鼓老師等。

劉貞宜說，這次的成果展有南區樂齡豎琴班、陶笛班與安平區國平里陶笛班、東區崇文里陶笛班等，全部共有學員超過100位參與此活動。

劉貞宜說，她的學員平均65歲以上，這些長者可讓在學習樂器中更加健康，陶笛可訓練肺活量，豎琴訓練手指與腦部並用，學員中年齡最高者為崇文里陶笛班學員陳天賀，現年90歲，身體相當硬朗，可以自己搭公車到處走，也自己走路到活動中心上課。

而提供場地的樂豐工業公司負責人陳永茂，除了場地免費提供外，活動用的桌椅也由他承租及摸彩品等，該公司主要生產烏克麗麗，目前產量銷售佔世界第一，也生產古典吉他、陶笛與大小豎琴等。

這次活動，從上午11時就開始，現場備有自助餐、卡拉OK，供中午用餐及聯誼，到下午1時30分開始各班穿插表演，中間並有摸彩助興，活動一直到5時結束。