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台南鹽水國小資優教育成果展　資優學生擔任活動關主展大將之風

▲台南市資優教育教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市資優教育教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動資優教育，每年定期舉辦教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。

▲台南市資優教育教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹽水國小規劃的活動內容知性、好玩又有趣，除靜態教學成果展示，還有8項精采的動態遊戲活動，由23位資優學生擔任關主並解說原理，民眾完成闖關活動可當場領取小禮物，寓教於樂，深受好評。

黃偉哲市長表示，台南一直致力提升資優教育品質及資源，透過跨校、跨領域的學習平台，讓學生在不同領域中發揮專長，成就卓越。鹽水國小資優班成立於1983年，超過40載光陰培育出許多優秀學子，在各行業均有優異表現，感謝鹽水國小資優教師群透過創新的教學方式、發揮潛能的跨校課程與活動，為學生提供更多挑戰與發展機會，進而培養出具有國際競爭力的年輕一代。▲台南市資優教育教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，鑑於少子化趨勢，更應突顯資優教育的使命，讓每位資優的孩子都能獲得發揮。鹽水國小資優教育成果展示活動創新且結合平日教學課程，並融入戶外教育探索分享，展現團隊規劃默契及用心。期待透過此活動促進各校師生交流與合作，也讓更多家長認識資優教育意涵，發掘並鼓勵具資優潛質的孩子報名參加資優鑑定。

鹽水國小校長林良駿表示，學校成果展具體展現學生及教師平日積累之教學成果，每年主題推陳出新，以達「學生樂學，教師勤學」願景；成果展參與學生從三年級到六年級，遊戲關卡設計理念也隨著年級增加而提高思考層次，每道關卡安排2至5名關主，訓練資優學生口語表達能力及團隊合作態度，相信來參加的師長，必能感受到學生逐漸成長及蛻變的喜悅。

▲台南市資優教育教學成果發表會，今年首場15日在鹽水國小展開序幕，透過教學成果展示暨遊戲闖關活動，讓家長及民眾了解資賦優異學生學習歷程及收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，南市設有資優班的國小，有鹽水國小、新營國小、麻豆國小、新化國小、成功國小及永福國小，相關教學資源及活動可至資優教育中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/main/index)或各校官網查詢。此外，114學年度國小一般智能優異學生鑑定計畫已公告，提醒有意報名者請務必於3月3日至3月7日下午4時前完成報名，詳情可洽詢各校。

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