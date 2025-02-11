認識肝病三部曲　台南仁德衛所舉辦樂齡衛教講座

▲台南市仁德區衛生所攜在地樂活全齡綜合診所，合辦「小心肝-認識病毒性肝炎」衛教講座，由沈子翔院長主講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區衛生所攜在地樂活全齡綜合診所，合辦「小心肝-認識病毒性肝炎」衛教講座，由沈子翔院長主講，從認識肝炎開始，引領民眾認識肝病三部曲，肝炎、肝硬化、肝癌的關係及肝病的治療與照護。

仁德區衛生所護理師，呼籲民眾務必使用國民健康署提供民眾的終生一次護肝篩檢，民眾於講座會後，可持健保卡於診所一樓查詢B、C型肝炎篩檢資格，符合資格者，可立即安排肝炎篩檢。

根據世界肝炎聯盟統計，全球平均每12人就有一人罹患B型或C型肝炎，每30秒就有一人死於肝炎相關疾病，而臺灣平均每6人就有一人是肝炎患者，盛行率是全球平均值的兩倍。儘管臺灣自1984年起已全面實施嬰幼兒B型肝炎疫苗預防接種，一般成人仍有高達約15%的帶原率，國內目前約有200萬位B肝患者。

沈子翔院長表示：「樂活全齡綜合診所配合衛生所，積極推廣B、C肝篩檢，透過篩檢提早知道，提早治療與照護，以免自覺有症狀時，大都已是肝病晚期，慢性肝病也是國人十大死因之一。」根據世界肝炎聯盟統計，每30秒就有1人死於肝炎相關疾病，而臺灣平均每6人就有1人是肝炎患者，盛行率是全球平均值的2倍。除了B型肝炎、C型肝炎以外，脂肪肝對國人健康的危害也不容小覷。

脂肪肝在全球的盛行率約為25%至30%，是最常見的肝臟疾病，且經研究證實，有脂肪肝的人心血管相關疾病的發生率和死亡率較高。建議脂肪肝患者每日減少500到1000大卡的熱量攝取，結合每週至少150分鐘的規律運動，飲食應避免攝取過多飽和脂肪、精緻碳水化合物和含糖飲料。

講座下半場，衛生所承辦護理師透過有獎徵答圖卡互動，讓民眾深刻記憶肝病飲食原則，日常營養攝取的重要，也強調肝病患者，落實滴酒不沾，小心使用藥物及保健品。

台南市仁德區衛生所及樂活全齡綜合診所共同呼籲民眾，要定期做健康檢查，及早發現才能盡早接受治療，鼓勵民眾善用國民健康署提供免費健檢，45歲（原住民40歲起）至79歲有一次免費B肝、C肝篩檢，落實日常保肝工作。

沈子翔院長衷心期盼從「預防勝於治療」的衛教推廣，讓樂活全齡綜合診所成為仁德社區第一道醫療防護的守門員。