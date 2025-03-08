陸最高檢報告寫入懲獨22條　應勇：堅決捍衛國家主權統一領土完整

▲ 大陸最高人民檢察院檢察長應勇做出《2025年最高人民檢察院工作報告》。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議今（8）日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民檢察院檢察長應勇做出《2025年最高人民檢察院工作報告》，該內容「首次」寫入「懲獨22條」發布後成果。應勇指出，去年會同最高人民法院等機構依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整。

為嚴厲打擊「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，去年5月26日，大陸「兩高三部」最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱「懲獨22條」），並於6月21日正式發佈施行。實行不到一年，大陸最高院、最高檢今8日在全國人大會議發布工作報告，皆把「懲獨22條」寫入報告中。

應勇今日報告，首先指出大陸全國檢察機關共辦理各類案件409.96萬件，其中最高人民檢察院辦理8980件,同比分別下降3.6%和上升9.4%。接著回顧2024工作共有六大項重點。

其中，第一條強化檢察履職，促進更高水平平安中國建設，貫徹總體國家安全觀，尊重和保障人權，應勇指出大陸最高檢堅決維護國家安全，依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。指導新疆等地檢察機關建立反恐怖反分裂檢察辦案協作配合機制，持續推進反恐維穩法治化常態化。

應勇表示，貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，會同最高人民法院、國家安全部等制定依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整，嚴懲嚴重暴力犯罪。

第三條做實檢察為民，保障民生福祉第六項以「司法溫情守護同胞親情。」應勇指出，依法辦理涉港澳台案件,深化與 港澳司法交流合作，指導福建、浙江、江蘇等地檢察機關完善涉 台檢察聯絡機制，維護港澳台同胞權益。會同中國僑聯制定加強 涉僑檢察工作意見,發佈涉僑典型案例,保障海外僑胞和歸僑有合法權益。

展望2025年工作共有七條目標。其中，第四條「持續做實檢察為民」，應勇則指出，「加強港澳台同胞、海外僑胞權 益保障。深化法治宣傳教育，增強全民法治觀念。

另外，針對網路治理與電信詐騙，大陸最高檢、最高院工作報告8日提請十四屆全國人大三次會議審議。跨境電信網絡詐騙也「寫入」兩份報告，其中最高法報告提出依法嚴懲涉緬北等跨境電信網路詐騙犯罪，最高檢報告亦表示聯合公安部督辦涉緬北電信網絡詐騙等重大案件。

著眼2025年，最高檢報告提出，檢察機關要持續做實檢察為民，從嚴懲治電信網絡詐騙、侵犯公民個人信息等犯罪。