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傅崐萁團員涉詐赴港遭捕　港人大代表：「個別事件」若沒違法沒問題

記者任以芳／北京報導

國民黨立委傅崐萁日前赴港香港參加活動，其中一名陳姓女團員遭到扣押，已經在香港法院接受審訊。該起事件也讓外界疑慮，香港旅遊充滿，人大香港團委員鄺美雲、凌友詩今（7）日接受媒體訪問指出，香港是自由法治地方，一定是清晰的情報，包括香港法治也很嚴格，如果沒有違法應該沒問題。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月份，帶花蓮業者赴香港參加「香港觀光博覽會」，同團成員在入境時被捕。最今天最新消息指出，該成員為花蓮兆豐農場的陳姓業者，被指控25年前在香港設犯洗錢罪，遭香港警方關押，今天上午在西九龍裁判法院開庭後，法官宣布陳姓業者須還押，不准保釋。

由於該起事件是25年前的事情，否影響香港觀光形象？港區全國人大委員霍啟剛被問此事，因為臨近開會時間，他十分低調，沒有多做回應。直到會議散場，霍啟剛依然保持低調，僅說「謝謝、謝謝」快步離開。

▲▼2025兩會香港人大鄺美雲、霍啟剛、凌友詩。（圖／記者任以芳攝）

▲香港全國人大代表鄺美雲。（圖／記者任以芳攝）

港區全國人大委員鄺美雲受訪時也表示，「香港絕對是一個開放自由的地方 ，如果沒有違法，應該是沒問題。」

現任香港立法會議員、香港工會聯合會會長，港區全國人大會代表吳秋北也說，「畢竟是個別事件，這是一個詐騙案，當然有犯罪就要按照法律。」

▲▼2025兩會香港人大鄺美雲、霍啟剛、凌友詩。（圖／記者任以芳攝）

▲傅崐萁團員涉詐赴港被逮補，霍啟剛未做回應，凌友詩(綠衣) 認為香港法治嚴格，依法處理。（圖／記者任以芳攝）

港區全國人大委員凌友詩則指出，「香港一定有非常清晰的情報，我們法律也很健全，如果發生這樣事情，不論是屬於國安、屬於刑事，我對香港的法制是很有信心的。」相信未來下一步處理的程序也是按部就班，符合法制原則。

記者追問，「會不會讓外界覺得，去香港旅遊很危險？」凌友詩則說，相信香港特區政府會做出非常清晰的解釋，香港的司法獨立，本身調查審訊程序很嚴格的，不會讓一般人覺得有疑慮。

▲▼2025兩會香港人大鄺美雲、霍啟剛、凌友詩。（圖／記者任以芳攝）

▲凌友詩以觀光角度呼籲，應該多讓港人、陸客去台灣走走。（圖／記者任以芳攝）

針對台灣方面收緊港人移民，之前審核條件太寬鬆造成有「間諜」滲透疑慮？凌友詩也說，這樣理解很不，因為香港人也非常喜歡台灣。「他們愛國愛香港，也愛台灣，做間諜這種事情幾乎在香港人身上不可能發生的。」

凌友詩也說，現在收緊（港人移民）赴台作法，會讓香港一般民眾覺得傷心難過，他們是喜歡台灣的山川風物、台灣的小吃、風土人情，也很有禮貌。

以觀光角度來看，她最後說，「應該是讓香港人多點到台灣去，大陸的人他們對台灣的印象也是那麼的美好。」

陸委會稍早最新回應稱，對於國人急難救助協處，本會並不會對外公開，由於本案經由媒體報導披露，已引發外界高度關注，因此政府有責任對外說明。本會在協處過程中，並未要求花蓮縣政府保密。

陸委會指出，花蓮縣政府在本年2月18日至20日訪港期間，本會香港辦事處應花蓮縣政府之邀請，派員出席19日交流晚宴，以及20日上午香港旅遊博覽會開幕活動，並依駐處接待國內訪賓處理原則提供接送機行政協助，並未全程隨團。

但據了解，該起事件是外交部長林佳龍5日向媒體披露。據了解，該名陳姓業者25年前曾在港涉及洗錢案，涉案金額1萬美金（約30萬台幣），因洗錢罪在香港無追訴期限，她入境就會被逮補。

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