車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

▲連假等尖峰時段，國道服務區停車場研擬限停2小時。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

現行國道服務區停車場可免費停車，但限時4小時為限，不過近來出現「停車蟑螂」、「車床族」霸佔車位，有民眾上班共乘或出國，將車子免費停在國道服務區占用車位，還有民眾占用車位夜宿車上，甚至把服務區休息室當免費旅館，高公局研擬連假停車限時縮短為2小時，逾期可罰600到1200元。

為提升服務區停車位使用周轉率，現行「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者可予以舉發處罰，除了開罰600到1200元之外，還可拖吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。

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▲國道服務區為避免停車位遭占用，研擬連假限停2小時。（示意圖／高公局提供）

不過近來國道服務區卻遭「停車蟑螂」、「車床族」入侵，其中以中壢服務區、湖口服務區、石碇服務區最多，有民眾上班揪團共乘，約在國道服務區會合後，其他車輛就免費停放在國道服務區一整天。根據高公局觀察，長期以來有5輛到8輛車固定占用中壢服務區停車位，還曾有民眾因為出國也把車輛停到國道服務區占用，一停就數日。

據了解，近半年來還有居無定所的民眾開車上國道服務區，直接夜宿車上，由於國道服務區不但有淋浴室服務，且提供沐浴洗髮乳、吹風機，還有設計給疲勞駕駛暫時使用的休息室，甚至有民眾不但將車子開上國道服務區占用車位，還索性進入休息室當成免費旅館夜宿一整晚，把服務區當成家，接到臨時工工作後，再開車離開，沒工作時再回到國道服務區夜宿。

▲▼國道服務區疲勞駕駛休息室。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區提供休息室和沐浴等服務。（圖／高公局提供）

對此，高公局表示，根據長期觀察和統計，一般駕駛人進入國道服務區平均時間不超過20到25分鐘，為避免服務區車位資源遭占用，影響其他用路人，目前正研擬連續假期等尖峰時段，將公告縮短限停的停車時間為2小時以內，若超時可罰600到1200元，避免尖峰時段其他車輛進不了服務區和無車位可停。

高公局指出，相關修法涉及「高速公路及快速公路交通管制規則」，正還在研擬的階段，上路時程還未定，仍待後續修法作業完成。