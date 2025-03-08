　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

▲▼中壢服務區,國道服務區,停車場。（圖／高公局提供）

▲連假等尖峰時段，國道服務區停車場研擬限停2小時。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

現行國道服務區停車場可免費停車，但限時4小時為限，不過近來出現「停車蟑螂」、「車床族」霸佔車位，有民眾上班共乘或出國，將車子免費停在國道服務區占用車位，還有民眾占用車位夜宿車上，甚至把服務區休息室當免費旅館，高公局研擬連假停車限時縮短為2小時，逾期可罰600到1200元。

為提升服務區停車位使用周轉率，現行「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者可予以舉發處罰，除了開罰600到1200元之外，還可拖吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中壢服務區,國道服務區。（圖／高公局提供）

▲國道服務區為避免停車位遭占用，研擬連假限停2小時。（示意圖／高公局提供）

不過近來國道服務區卻遭「停車蟑螂」、「車床族」入侵，其中以中壢服務區、湖口服務區、石碇服務區最多，有民眾上班揪團共乘，約在國道服務區會合後，其他車輛就免費停放在國道服務區一整天。根據高公局觀察，長期以來有5輛到8輛車固定占用中壢服務區停車位，還曾有民眾因為出國也把車輛停到國道服務區占用，一停就數日。

據了解，近半年來還有居無定所的民眾開車上國道服務區，直接夜宿車上，由於國道服務區不但有淋浴室服務，且提供沐浴洗髮乳、吹風機，還有設計給疲勞駕駛暫時使用的休息室，甚至有民眾不但將車子開上國道服務區占用車位，還索性進入休息室當成免費旅館夜宿一整晚，把服務區當成家，接到臨時工工作後，再開車離開，沒工作時再回到國道服務區夜宿。

▲▼國道服務區,湖口服務區,駕駛休息室。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區疲勞駕駛休息室。（圖／高公局提供）

▲▼中壢服務區,國道服務區,駕駛休息室。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區提供休息室和沐浴等服務。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區,湖口服務區,淋浴。（圖／高公局提供）

對此，高公局表示，根據長期觀察和統計，一般駕駛人進入國道服務區平均時間不超過20到25分鐘，為避免服務區車位資源遭占用，影響其他用路人，目前正研擬連續假期等尖峰時段，將公告縮短限停的停車時間為2小時以內，若超時可罰600到1200元，避免尖峰時段其他車輛進不了服務區和無車位可停。

高公局指出，相關修法涉及「高速公路及快速公路交通管制規則」，正還在研擬的階段，上路時程還未定，仍待後續修法作業完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

自小客換車道撞貨車！音響掉路中又擊落1車

自小客換車道撞貨車！音響掉路中又擊落1車

國1北向216K今(8日)凌晨發生車禍事故，1輛貨車行經員林路段時，突然遭到變換車道的轎車撞擊，失控翻覆摔落護欄外邊坡，車頭凹陷變形，後車斗載運的音響器材設備噴飛在車道上，此時後方一輛大貨車閃避不及再撞，占用中線、外側及路肩車道，所幸貨車駕駛及乘客皆輕傷、意識清楚送醫，至於確切的肇事原因，仍待調查釐清。

「監理所催繳停車費、通行費」是假的　公路局：連結是詐騙網站

「監理所催繳停車費、通行費」是假的　公路局：連結是詐騙網站

快訊／上班快改道！　國1事故回堵5公里

快訊／上班快改道！　國1事故回堵5公里

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中2惡煞「丟珍奶」逼車！持破窗器砸車

台中2惡煞「丟珍奶」逼車！持破窗器砸車

關鍵字：

國道服務區停車限時高速公路國道高公局

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面