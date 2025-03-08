自小客撞貨車害翻落邊坡　音響掉路中「成炸彈」又擊落1車

記者唐詠絮／彰化報導

國1北向216K今(8日)凌晨發生車禍事故，1輛貨車行經員林路段時，突然遭到變換車道的轎車撞擊，失控翻覆摔落護欄外邊坡，車頭凹陷變形，後車斗載運的音響器材設備噴飛在車道上，此時後方一輛大貨車閃避不及再撞上音響，占用中線、外側及路肩車道，所幸貨車駕駛及乘客皆輕傷、意識清楚送醫，至於確切的肇事原因，仍待調查釐清。

▲彰化國1北向216K貨車摔落邊坡，消防救護人員緊急將人救出。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化國1北向216K貨車摔落邊坡。

彰化縣消防局據報，今日凌晨0時19分許，三、國道一號北上216K處發生車禍，立即調派埤頭及北斗分隊前往執行緊急救護，到達現場發現貨車摔落邊坡，車頭凹陷變形，卡進路樹間， 40歲余姓駕駛及51歲呂姓乘客受困在車內，將人救出，腰部及手、腳受傷，送衛服部彰化醫院就醫，意識均清楚。

▲彰化國1北向216K貨車摔落邊坡。

國道第三公路警察大隊初步調查，當時31歲莊男駕駛自小客車行駛於內線車道，變換中線車道，撞擊余男駕駛自小貨車，致余男失控翻覆於護欄外邊坡。小貨車上載運的音響設備散落在車道上，再遭後方陳男駕駛大貨車撞上。

車禍事故發生後，占用中線、外側及路肩車道，現場未造成回堵狀況，3名駕駛酒測值均為零，肇事現場於1時46排除，相關肇因尚待釐清。

▲彰化國1北向216K貨車摔落邊坡，有人受困車內。