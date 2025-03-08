砍殺技術長再自傷！雲云科技董座送醫畫面曝　口吐鮮血頭垂擔架邊

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

雲云科技公司日前發生殺人事件！52歲董座曾志新疑似因不滿51歲梁姓技術長要離職，竟持30公分長的刀具猛砍梁男後，再持刀企圖自殘，雙雙送醫搶救，其中梁姓技術長宣告不治，稍早曾姓董座送醫畫面曝光。

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

據了解，梁姓技術長6日發出一封公開離職信，指稱曾志新對他猜疑、不信任，甚至是公開羞辱羞辱、霸凌、潑了一身髒水，讓他覺得緣分已盡，決定「提前一天跟大家說再見」發出這封離職長文。

據悉，曾志新與梁姓技術長7日下午碰面，曾志新要求梁刪掉該篇離職信，但未獲得回應，曾志新一怒之下，持預藏的30公分長刀具朝梁姓技術長頸部猛砍，再試圖持刀自殘，遭人資部門同仁奪刀制止。

警消趕抵現場後，趕緊將大失血命危的梁姓技術長送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治，至於曾志新亦受傷送醫。稍早曾志新送醫畫面曝光，只見他口吐鮮血、頭頸部均沾染上血跡，手部受傷，遭救護人員以擔架推出時，頭部往一旁垂靠著。

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