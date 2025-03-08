產量少6成！伸港紅蒜頭超搶手　蒜農憂心被偷光...警急「護蒜」

▲彰化伸港鄉紅蒜進入採收期，警方啟動護蒜專案。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，在市場十分搶手，過去曾有農民的作物一夜間遭盜採一空，蒜農們人心惶惶，加上去年颱風及豪雨侵襲，氣候異常下，產量銳減6成，價格因此飆漲，目前進入採收期，為防止宵小偷拔，和美警分局也從即日起啟動「護農專案」，加強田間巡邏。

▲彰化伸港鄉紅蒜進入採收期。（圖／賴清美提供）

縣議員賴清美日前前往伸港鄉蒜田視察，發現伸港紅蒜頭因品質優良，常在採收前就被盤商或消費者預訂一空，但也因此成為宵小覬覦的目標。她指出，曾有蒜農清晨下田，赫然發現整片蒜田一夜之間被洗劫一空，甚至連曬在田間的蒜頭也不翼而飛，讓蒜農損失慘重，苦不堪言。

▲彰化伸港鄉紅蒜進入採收期，警方啟動護蒜專案。（圖／警方提供）

為此伸港分駐所表示，農曆春節過後蒜頭進入採收期，為防止宵小偷拔，保護農民的心血，警方將配合義警、民防加強轄內產業道路、偏僻處所之農田巡視，尤其是宵小易犯案之深夜巡守外，並深入轄區向農民宣導防竊措施，希望藉此防止不法犯罪，保障蒜農的心血。

和美警察分局呼籲民眾，如發現任何可疑人士在農田間、住家旁等處徘徊，務必提高警覺，並立即撥打「110」報案專線，向警方通報請求協助，杜絕宵小可趁之機，以維護轄內良好社會治安環境。

▲彰化伸港鄉紅蒜進入採收期，警方啟動護蒜專案。（圖／賴清美提供）