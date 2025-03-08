婆給1萬幫大姑坐月子！她怒「嬰兒大小事全包」：還設鬧鐘要我做事

▲嬰兒洗澡、換尿布、喝奶都是原PO在處理。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

對產後的女性來說，坐月子調養好身體，恢復體力與身材很重要，一名女網友透露，兩年前婆婆支付1萬元，請她下班後來幫大姑坐月子，沒想到卻是一場惡夢，小孩任何事情都由她處理，如今大姑懷了第二胎，開出2萬元，請她幫忙坐月子+顧大寶，她立刻拒絕，「叫妳媽媽好好伺候妳」。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，當時婆婆曾提供15萬元，讓大姑去月子中心休養，但大姑選擇留在娘家，於是婆婆提出支付1萬元，請她在下班後幫忙照顧大姑及寶寶，她起初以為這是個賺取外快的好機會，便一口答應，沒想到變成廉價勞工「 從此就是我惡夢的開始」。

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「那時我還傻傻的不知事情大條了」，她回憶道，嬰兒的一切事務，包括洗澡、餵奶、換尿布等，全部落在她身上，甚至假日也無法外出。「大姑叫我做任何事情都不害臊，她覺得她有給錢」，大姑還特地訂鬧鐘，規定她何時該做什麼，「上班很累了，下班還不能好好休息，當時都答應了，所以都忍耐著」。

如今，大姑即將迎來第二胎，這次因為還有大寶需要照顧，大姑提出2萬元請原PO幫忙。經歷過上一胎的崩潰，原PO這次果斷拒絕。「我又不是頭殼歹去，給我10萬我都不要，叫妳媽媽好好伺候妳，聽著小孩的哭聲，翹著二郎腿在房間看電視，看著你們忙來忙去，真是舒爽」。

貼文曝光，掀起網友討論，「才給1萬，妳上山下海忙，大姑真是會A月子錢」、「只拿1萬也太少了吧，請保母都不只這個價」、「不幫忙是對的，有些人以為他們給的是美金，跩得二五八萬的」、「傻一次就夠了，還好這次妳清醒了，叫大姑和她媽自己去處理吧」、「她用一萬請了妳當一個月晚上月嫂，她不要臉，妳很笨」。