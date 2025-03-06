台南勞工領袖大學初階班招生　勞工局攜手成大強化勞工領導管理力

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」初階班招生中，自3月13日開課為期三個月，總計72小時。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化勞工團體、工會組織及企業幹部的領導素養與管理能力，提升勞工團隊經營績效，台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」初階班招生中，自3月13日開課為期三個月，總計72小時，內容包含勞動法規、領導管理經營、溝通表達技巧等多元課程，報名電話可洽(06)6330820。

勞工局長王鑫基表示，勞工領袖大學課程採用系統性規劃，提供初階、進階、高階與菁英班的階梯式學習機制，確保學員能夠逐步掌握關鍵知識與技能。2011年開辦勞工領袖大學迄今，已逾4000人結訓，課程除涵蓋勞動政策、勞動契約、勞動三法、就業歧視、勞保與職災保險、工會組織發展與經營…等課程主題外，透過滾動式調整，回應產業與在職勞工需求，更規劃企業推動ESG 、ChatGPT應用、簡報製作與表達技巧等實用課程，歡迎各界勞工朋友踴躍報名，相揪作伙來成大讀冊，一起學習、成長！

勞工領袖大學3位結訓學員分享上課收穫，台南市運動場所服務職業工會謝惠娟理事長表示，為突破工會與事業瓶頸，於2014年參加勞工領袖大學階梯式課程後，開啟她養成終身學習的習慣，進而取得崑山企管碩士、中信法律碩士、台南大學教育經營博士等學位，累積多項專業證照，謝惠娟鼓勵勞工要勇於進修，開啟職涯新篇章。

大台南網路購物服務人員職業工會林伶禪理事長說在勞工領袖大學的啟發下，從初階、進階、高階到菁英班全程修習並獲得「卓越校友」榮譽，將所學應用於工會經營及創立「勞工福利ez購」平台，並攻讀南台科大EMBA，持續強化管理能力，透過學習將專業落實於職場與社會，促進產業發展與勞動權益提升。另台南市文化創意美學職業工會鄭玉娟理事長則提到勞工領袖大學提供優質學習環境與專業師資，不分年齡層皆能提升職場技能、拓展人脈，吸收寶貴經驗，值得大家踴躍參與、共創學習新里程。結訓校友一致肯定勞工領袖大學豐富又實用的課程安排，並鼓勵各界幹部踴躍參加，持續精進，共創勞資雙贏！

「勞工領袖大學初階班」課程預計3月13日於成功大學格致廳開課，只要設籍或服務於本市具勞保身份在職勞工，具勞工保險或就業保險、農民保險、漁民保險、勞工職業災害保險身分之在職勞工或具工會現職人員，可直接線上報名https://forms.gle/4kb3ZyUu8DqHT7qM7，相關課程資訊及招生簡章可至市府永華市政中心8樓、民治市政中心10樓索取，或至台南市政府勞工局職訓就服中心網站（http://job.tainan.gov.tw/）查詢。

王鑫基進一步說為帶動勞工終身學習風氣，勞工局每月在南門勞工育樂中心及曾文市政願景園區辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者授課。3月8日(六)邀請台灣職涯發展協會黃婉雯理事講授「DISC好助力-職場溝通超能力」，4月12日(六)邀請AiCity成就數位張財銘總經理講授「AI職場-壯世代轉職與斜槓的最佳契機」，另3月15日、4月26日、5月10日、6月14日、7月5日邀請南方講堂王美霞老師在曾文市政願景園區，主講「在生活中閱讀金剛經」，帶領市民朋友一起深入淺出地學習《金剛經》，讓經典不再只是高深的理論，而是落地可行的生活智慧。欲報名參加「職場ㄟ大小事，分享創造共好」講座者，課程內容登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV。