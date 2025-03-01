食物冰太久她全丟！婆婆爆氣「丟光媳婦名牌衣」：胖了也穿不下

▲婆媳問題，自古難解。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

婆媳問題，自古難解。一名人妻抱怨，把婆婆冰在冰箱很久的食物丟掉，豈料婆婆居然也把她的名牌衣服丟掉，讓她氣炸。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，日前把婆婆冰箱裡，看起來凍很久的食物都丟掉了，放那麼久營養早就流失了，而且吃那個身體根本就不健康。

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人妻透露，沒想到婆婆很生氣說那都是她花錢買的，怎麼可以問都沒問隨便就丟掉，原以為罵完就沒事了，沒想到婆婆有天居然趁她不在家，把她以前喜歡的，有些還是不便宜的名牌，但現在不常穿的衣服都丟掉了。

人妻氣炸，「婆婆說，反正胖了也穿不下，衣服款式早就過季很難看，留著只是佔空間而已。雖然房子是婆婆的，但老人就可以這麼不講道理，不尊重人嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這種狀況要請老公丟」、「兒子丟跟媳婦丟是有差別」、「沒事幹嘛丟婆婆東西，就算要丟也要先問婆婆，要人尊重妳，就先學著尊重別人」、「畢竟房子不是你的，不然就搬出去眼不見為淨」。

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