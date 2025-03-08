馬斯克、盧比歐爆「開會大吵」裁員問題！　川普回應了

▲ 川普稱讚盧比歐做得很棒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐與億萬富翁馬斯克傳出6日在內閣會議上，為政府裁員問題激烈爭執，總統川普則雙手抱胸靠在椅背上旁觀，「彷彿在看一場網球比賽」。不過川普後來澄清，兩人之間「沒有衝突」。

《紐約時報》披露，這場內閣會議是在前晚臨時安排，會中馬斯克不停指責盧比歐未有效縮減政府人力，但自從馬斯克的政府效率部（DOGE）基本上完全關閉本該由盧比歐管轄的國際開發署（USAID），他私下對馬斯克的怒火已持續數周，6日終於在約20名與會者面前爆發。

馬斯克稱盧比歐「沒解雇任何人」，還酸他唯一一個開除的可能是DOGE員工；盧比歐則反嗆他說謊並質疑，「那超過透過買斷方案提早退休的1500多名國務院員工呢？這不算裁員嗎？」更嘲諷馬斯克是否希望他重新雇用這些人，讓他再次炒了他們作秀。

過程中川普靠在椅背上，雙手抱胸不為所動，「彷彿在看一場網球比賽」。直到兩人爭執一段時間後，川普終於介入緩頰，稱盧比歐「做得很棒」，因事務繁多十分忙碌，不僅得四處奔波、公開發言，還要管理政府機構，因此希望官員齊心協力。

▲ 馬斯克武斷裁員的做法掀起不滿。（圖／路透）

最後川普宣布，未來將由內閣首長掌握決策權，馬斯克團隊僅負責提供建議。報導分析，這是川普第二任期潛在轉捩點，也是他首次表現出有意限制馬斯克權限的重要跡象。

馬斯克的作法已經引發幾起訴訟和共和黨議員憂慮，其中有人直接向川普抱怨，內閣官員也有所怨言，而臨時安排這場會議代表川普已經意識到內部不滿聲浪逐漸升高。

事後白宮回應《紐時》，稱這場會議「富有成效」，「所有人正共同努力，協助川普總統兌現承諾，讓政府運作更有效率」。

川普7日受訪時則回應，兩人之間「沒有衝突，我當時就在現場」，還指責提問的記者挑撥離間。他強調，「馬斯克與盧比歐相處融洽，兩人都做得很好，沒有所謂的衝突」，稱讚盧比歐作為國務卿表現突出，而馬斯克是個「很特別的人」，工作表現出色。