盯哨妙齡女「逼陪吃消夜」她跳車受傷　瘋狂單戀男下場曝

▲桃園市黃姓男子追求心儀女子，前年12月到女子工作地點盯哨，還持槍抵住頸部恫嚇，同日晚間逼迫女子上車陪吃消夜，女子嚇得跳車摔得混身是傷，事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子追求心儀女子，前年12月某日中午到女子工作地點盯哨，還持一把空氣槍抵住其頸部恫嚇，嚇得女子心生畏懼，同日晚間黃男再度等待女子下班，威嚇是否陪吃消夜，女子無奈只能與黃男上車，過程中黃男向女子威嚇「想要你死，不讓妳下車」等語，女子嚇得打開車門跳車逃離，摔得混身是傷，經路人協助送醫報警提告；桃園地檢署偵結，依恐嚇、強制與傷害等罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃姓男子愛慕女子多時，但苦等不到女子回應，2023年12月17日中午，黃男前往女子位於桃園區工作地點盯哨，見女子出現，持空氣槍抵住女頸部恫嚇，讓女子心生畏懼不已，黃男擔心被其他人發現，隨即離去。

同日晚間10時20分，黃男再度到女子工作地點等待，見女子下班後問女子有無意願陪他吃消夜，女子害怕黃男突然勉強同意上車，黃男開車載著女子往八德區大智路方向前進，過程中，黃男向女子恫稱「想要你死」、「今天不會讓妳下車」等語，女子直覺黃男神情有異欲下車，但黃男拒絕，還猛踩油門加速前進，女子不得打開副駕駛車門跳車逃離，但導致頸部、腹部、臉部與雙手膝蓋等處擦挫傷勢，路人見狀立即協助送醫，女子事後向八德警方報警處理。

桃檢複訊時，黃男否認對女子恫嚇情事，質疑是女子片面之詞，警方則提供現場監視畫面截圖與女子醫院診斷證明等佐證，檢方認為黃男犯行明確，檢方偵結依恐嚇、強制與傷害等罪嫌起訴。