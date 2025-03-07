　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自小客人行道不禮讓「撞倒小學生姊妹」　90度倒地驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在網路上傳一則影片，一輛黑色轎車於前（5）日上午沿中壢延平路欲左轉元化路口，2名小學生正穿越人行道時被轎車撞飛倒地，驚悚畫面讓路口停等紅綠燈汽機車與行人嚇了一跳，中壢警方獲報後立即趕抵現場，發現2名小學生僅受擦挫傷但飽受驚嚇，肇事駕駛王姓男子未受傷，酒測值為零，警方已依道路交通管理處罰條例對王男開罰，王男恐面臨最高3萬6千元罰鍰與吊扣駕駛執照1年之處分。

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞飛2名正在穿越人行道小學生，圖為現場撞擊瞬間(一)。（圖／翻攝自網路YT）

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞飛2名正在穿越人行道小學生，圖為現場撞擊瞬間。（圖／翻攝自網路YT）

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞倒2名正在穿越人行道小學生，被撞倒地後畫面（二）。（圖／翻攝自網路YT）

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞倒2名正在穿越人行道小學生，被撞倒地後畫面。（圖／翻攝自網路YT）

有網友在網路YT上傳一則「可不可以給孩子們安全的用路環境拜託拜託」影片，地點在中壢區延平路與元化路口處，影片中有2名小學生正穿越人行道，但下秒就被左轉的黑色轎車迎面撞上，2名小學生當場被撞倒地，其中1名女生掙扎後站起來，另一名被撞倒後立即起身，驚悚畫面讓現場等停紅綠燈汽機車駕駛與路人都嚇了一大跳。

網友則紛紛留言「沒報警嗎？小朋友可能嚇到了，沒讓駕駛付出代價太便宜了」、「台灣真的有夠可悲，願孩子們都能夠平安長大」、「看的一肚子火，這開車的到底多蠢」。

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，肇事黑色轎車等待員警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，肇事黑色轎車等待員警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊指出，3月5日上午7時許接獲通報，延平路與元化路口發生交通事故，員警立即到場處理，經調查為62歲王姓男子駕駛黑色轎車於延平路左轉元化路時，當時行走於行人穿越道上的之11歲與8歲姊妹被撞倒地，2位小學生有擦挫等傷勢，肇事王男經酒測後酒測值為零，至於肇事原因則需要調查釐清。

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，圖為肇事黑色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，圖為肇事黑色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具左右轉彎時，務必減速慢行勿搶快，轉彎前須確認有無行人或來車，以避免視線死角發生事故等憾事，維護自身與其他用路人安全，警方已依道路交通管理處罰條例第44條規定對王男開罰。該條規定為「汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷者，處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年」。

 【更多新聞】

桃園風光馳騁日本鐵道　「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車啟航

販毒集團運36kg大麻入境！少了2.8公斤　竟是報關行員幹走藏家裡

桃園平鎮農會代表傳賄選！檢警調多路搜索　約談17人3人交保

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

【D＋River是什麼詞？】路人被考倒：學校沒教呀

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

更多熱門

相關新聞

國產實業驚爆內線　前董事200萬交保

國產實業驚爆內線　前董事200萬交保

上市公司國產建材實業（2504）集團總裁林孝信6日因涉嫌內線交易案，遭檢調單位搜索約談後，被檢察官以涉《證交法》罪嫌重大為由，交保500萬元，因故改期傳喚的國產前董事、國賓影城董事長張中周之兄張世宗，則是在7日傍晚，被檢察官訊後諭令交保200萬元，並限制出境出海。

柯文哲躲被中狂掉淚！陳佩琪盼北所同意奔喪

柯文哲躲被中狂掉淚！陳佩琪盼北所同意奔喪

割頸案二審開庭遭乾哥怒瞪！死者父母氣哭：盼重判30年以上

割頸案二審開庭遭乾哥怒瞪！死者父母氣哭：盼重判30年以上

宜蘭冬山車禍驚險　黑車撞電桿白車翻溝

宜蘭冬山車禍驚險　黑車撞電桿白車翻溝

230萬BMW左轉未禮讓　直行機車煞滑慘撞

230萬BMW左轉未禮讓　直行機車煞滑慘撞

關鍵字：

未禮讓行人中壢區延平路中壢交通中隊2小學生被撞飛擦挫傷影音

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面