自小客人行道不禮讓「撞倒小學生姊妹」　90度倒地驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在網路上傳一則影片，一輛黑色轎車於前（5）日上午沿中壢延平路欲左轉元化路口，2名小學生正穿越人行道時被轎車撞飛倒地，驚悚畫面讓路口停等紅綠燈汽機車與行人嚇了一跳，中壢警方獲報後立即趕抵現場，發現2名小學生僅受擦挫傷但飽受驚嚇，肇事駕駛王姓男子未受傷，酒測值為零，警方已依道路交通管理處罰條例對王男開罰，王男恐面臨最高3萬6千元罰鍰與吊扣駕駛執照1年之處分。

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞飛2名正在穿越人行道小學生，圖為現場撞擊瞬間。（圖／翻攝自網路YT）

▲桃園市中壢交通分隊5日上午接獲一輛轎車左轉時未禮讓行人，撞倒2名正在穿越人行道小學生，被撞倒地後畫面。（圖／翻攝自網路YT）

有網友在網路YT上傳一則「可不可以給孩子們安全的用路環境拜託拜託」影片，地點在中壢區延平路與元化路口處，影片中有2名小學生正穿越人行道，但下秒就被左轉的黑色轎車迎面撞上，2名小學生當場被撞倒地，其中1名女生掙扎後站起來，另一名被撞倒後立即起身，驚悚畫面讓現場等停紅綠燈汽機車駕駛與路人都嚇了一大跳。

網友則紛紛留言「沒報警嗎？小朋友可能嚇到了，沒讓駕駛付出代價太便宜了」、「台灣真的有夠可悲，願孩子們都能夠平安長大」、「看的一肚子火，這開車的到底多蠢」。

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，肇事黑色轎車等待員警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊指出，3月5日上午7時許接獲通報，延平路與元化路口發生交通事故，員警立即到場處理，經調查為62歲王姓男子駕駛黑色轎車於延平路左轉元化路時，當時行走於行人穿越道上的之11歲與8歲姊妹被撞倒地，2位小學生有擦挫等傷勢，肇事王男經酒測後酒測值為零，至於肇事原因則需要調查釐清。

▲桃園市中壢區延平與元化路處5日上午發生轎車左轉未禮讓行人事故，圖為肇事黑色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具左右轉彎時，務必減速慢行勿搶快，轉彎前須確認有無行人或來車，以避免視線死角發生事故等憾事，維護自身與其他用路人安全，警方已依道路交通管理處罰條例第44條規定對王男開罰。該條規定為「汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷者，處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年」。