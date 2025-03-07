法官張軒豪下班酒駕被判刑　監院通過彈劾：嚴重損及司法形象

▲宜蘭地院法官張軒豪酒駕有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金。（資料照／記者游芳男攝）



記者杜冠霖／台北報導

宜蘭地方法院法官張軒豪，去年8月喝伏特加後酒駕，酒測值高達1.05毫克，張軒豪一度在警詢中否認犯行，但偵查、審理過程中坦承犯罪，判處有期徒刑4個月。且張男7年前有肇逃獲判緩刑的前科，法官評鑑委員會移送職務法庭審理，罰款俸4個月，約50萬元。對該案，監察院今（7日）指出，張軒豪之行為，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，情節重大，已嚴重損及司法形象。監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

張軒豪去年8月喝伏特加後酒駕，酒測值高達1.05毫克，張軒豪一度在警詢中否認犯行，但偵查、審理過程中坦承犯罪。宜蘭地院法官考慮到他7年前有肇逃獲判緩刑的前科，且需扶養就學中的子女，及他因肝臟移植領有極重度身障手冊，判他有期徒刑4個月，可易科12萬元罰金。法官評鑑委員會以他嚴重損害司法的形象，決議，報請司法院移送職務法庭審理，建議罰俸4個月，約50萬元。

對該案，監察院今通過彈劾，彈劾案文指出：張軒豪去年8月19日17時30分許下班後，在辦公室飲酒，同日17時45分許，自宜蘭地院停車場駕駛自用小客車上路。其上路後，先搭載A書記官，沿路緩慢行駛，三度於路邊停留時間合計約1小時。20時48分許，回程行經宜蘭市縣政二街與環市南路口時，因行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，為警攔查，發現該車內有濃厚酒味，要求其下車後，發現其有明顯之酒容、酒氣、酒態，測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.05毫克（mg/L）。

彈劾案文指出，張軒豪縱使扣除於路邊停留3次，合計約1小時，實際酒駕時間仍長達約2小時，且酒測值高達每公升1.05毫克，違反公務員服務法第6條及法官倫理規範第5條之謹慎義務，並經宜蘭地院判處有期徒刑4月，得易科罰金在案。

監委直指，張軒豪之行為，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，情節重大，經媒體廣泛報導，已嚴重損及司法形象。本件有懲戒之必要，應予移送懲戒法院審理。