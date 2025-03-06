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苗栗男酒駕擊落等紅燈機車！無辜騎士倒地　下秒轉身溜走原因曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮徐姓男子昨（5日）喝了酩酊大醉執意開車，結果在省道台一線、苗82線路口，車子偏移車道撞上停紅燈的一部機車，徐男輕傷留在現場，無辜挨撞的陳姓機車騎士，倒地起身後卻轉身騎走機車，讓人摸不著頭緒。後來警方通知陳男到案，才知陳男無照騎車擔心被開罰單才先離開；警方偵辦後，將酒測值高達0.9毫克的徐男依公共危險罪嫌送辦，陳男最終也收到2張罰單，得不償失。

▲苗栗通霄徐姓男子酒駕撞上停等紅燈機車，騎士因無照害怕吃罰單，立刻離開現場。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗通霄徐姓男子酒駕撞上停等紅燈機車，騎士因無照害怕吃罰單，立刻離開現場。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄分局今天表示，通霄派出所昨中午12時許接獲報案，指台一線和苗82線（竹林路）路口有交通事故，警方到場後，發現轎車由徐姓男子（59歲）駕駛，沿台一線南往北方向行駛時，快到竹林路口時打右轉方向燈，但卻未直接右轉，略向右偏離車道，撞上在竹林路口停等紅燈的一部機車，再撞上號誌桿，右側車頭撞毀。

▲苗栗通霄徐姓男子酒駕撞上停等紅燈機車，騎士因無照害怕吃罰單，立刻離開現場。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗通霄徐姓男子酒駕撞上停等紅燈機車，騎士因無照害怕吃罰單，立刻離開現場。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，徐男輕微擦傷未就醫，但散發濃厚酒味，酒測值高達0.9毫克，徐男供稱昨上午在家中喝了不少酒，開車要到市區買東西，結果不勝酒力撞上機車後，卻驚訝發覺機車和騎士不見蹤影。

警方調閱路口監視器，傍晚5點左右通知騎士、陳姓男子（45歲）到案說明，他稱因為無照騎車，擔心被開罰單，被無辜撞倒後，趕緊起身騎機車離開現場。警方說，徐男依公共危險罪嫌逮捕法辦，也對陳男開出無照駕駛罰單12,000元、肇事逃逸3,000元罰單。

▲苗栗通霄徐姓男子酒駕撞上停等紅燈機車，騎士因無照害怕吃罰單，立刻離開現場。（圖／記者楊永盛翻攝）

通霄分局呼籲，酒後嚴禁駕駛交通工具，該分局自今年1月起已取締酒後駕車案件達47件，且每日針對酒駕熱門時段及地點加強攔檢，展現警方嚴正執法之決心。

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