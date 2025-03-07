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酒駕死傷全國總評比出爐　5縣市不降反增「連江增近3倍」　

▲▼酒測,大執法,酒駕,醉駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲去年酒駕死傷17縣市下滑，5縣市不降反增。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣酒駕防制社會關懷協會針對113年「全國各縣市酒駕防制成效」評比出爐，桃園市酒駕防制表現佳，死傷人數減少達232人，共17個縣市死傷人數皆下降，唯獨5縣市酒駕死傷人數不降反增，其中連江縣酒駕死傷人數狂增近3倍。

根據交通部最新公布全國酒後駕車交通事故數據統計分析，113年全國酒駕交通事故死亡與受傷人數共9,243人，相較112年的死傷10,334人，減少1,091人，降幅10.6%，首度突破到萬人以下。相較103年酒駕死傷高達1萬8,097人，歷經11年已大幅減少48.92%。

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台灣酒駕防制社會關懷協會表示，進一步檢視各縣市酒駕死傷人數增減，仍有5個縣市酒駕死傷人數不降反增，其中去年度酒駕防制績效不佳之縣市由連江縣奪冠，去年酒駕死傷11人，相較112年的3人死傷，年增加率高達266.7%，人數狂增將近3倍；金門縣則居次，去年酒駕死傷45人，相較112年33人，年度增加率為36.4%、增加12人。

協會進一步指出，新北市增幅較小，卻是酒駕死傷人數增加最多，去年死傷751人，相較112年酒駕705人死傷增加了46人，年增加率6.5%。此外，南投縣年增加率為2.3%，113年死傷445人，相較112年死傷435人增加10人；台南市年增加率為0.4%，113年酒駕死傷908人，比112年的904人增加4人。

▲▼酒駕死傷統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會提供）

▲酒駕死傷統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會提供）※點圖放大

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，全國力拼酒駕死傷人數下降，這5個縣市政府對於酒駕現況，必須更嚴謹面對並調整酒駕防制對策。

至於酒駕防制成效佳之前3名縣市，以台北市居冠，與前一年度相比，死傷人數減少28.1%，宜蘭縣緊跟在後，降幅為27.8%，第三名為澎湖縣，減少23.4%，皆有四分之一左右的下降幅度。

▲▼酒駕死傷統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會提供）

▲酒駕死傷歷年統計和趨勢。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會提供）

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，值得關注的是，死傷人數減少超過200的縣市依序為桃園市，大減232人，降幅18.5%；台中市減少率14.5%，酒駕防制成效優良。

協會強調，死傷人數增減反應縣市政府於酒駕防制作為的努力與成果。長期策略不能僅依賴警方取締，還需透過公衛政策、教育宣導、勞安檢查等跨局處合作，建立完整防制體系。盼各縣市政府持續努力，守護縣市民交通安全，「酒駕零容忍」指日可待。

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