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對決片！宜蘭2車相撞...黑車轉270度撞電桿　白車側翻跌進溝

記者游芳男／宜蘭報導

今（7）日上午7時許，宜蘭冬山鄉發生一起車禍事故。黑白2轎車在路口相撞，黑車當場轉了一圈撞電線桿才停住，且險些掉入大水溝中。而白車則煞車不及，直接衝入大水溝側翻，白車26歲李姓駕駛受輕傷送醫。經檢測，雙方駕駛都沒有酒精反應，詳細事故原因仍待警方進一步調查。

羅東警方今上午獲報案冬山鄉有兩車相撞事故，派員前往冬山鄉幸福五路與武罕三路口處理。警員發現，55歲劉姓男子駕駛黑色轎車，沿幸福五路由南往北行駛，與沿武罕三路由西往東行駛的白色轎車，在路口不慎相撞。

▲▼宜蘭冬山鄉，黑、白色路口相撞，一撞電桿一側翻大水溝中，釀一輕傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭冬山鄉，黑、白色路口相撞，一撞電桿一側翻大水溝中，釀一輕傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

而檢視路口監視器畫面顯示，兩車行經路口時疑似均未減速，黑色已過路口一半時，被白車撞擊右後車門，導致黑車轉了一圈後，撞電桿停在對向車道大水溝旁；而白車則因煞車不及，直接衝入溝渠左側翻，巨大聲響讓附近居民驚嚇不已，白車李姓駕駛受傷送醫。

羅東分局呼籲駕駛人行經路口應減速慢行並注意前方狀況；遇有設置閃光號誌(紅)或停、讓標誌（線）之路口，支道車應依法停讓幹道車；幹道車也應減速慢行注意路況。另，分局也持續加強執法，以確保行車安全。

▲▼宜蘭冬山鄉，黑、白色路口相撞，一撞電桿一側翻大水溝中，釀一輕傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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